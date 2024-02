Reggina, Brunetti insiste: “sempre più convinto e orgoglioso di aver scelto la Fenice Amaranto”

StrettoWeb

Il vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti torna a parlare della vicenda Reggina e della scelta Fenice Amaranto, presa a settembre, quando ancora svolgeva l’incarico di Sindaco facente funzioni. Brunetti a Reggio Tv, nel corso di “Reggio Politik”, ha parlato anche di Bandecchi e della sua proposta di sponsorizzazione alla società di Ballarino.

Bandecchi la proposta “se la poteva risparmiare, è stata una mera provocazione nei confronti di una società che ha come sponsor un’altra Università. C’è anche la difficoltà a rispondere a una provocazione del genere. E’ giusto che faccia politica, anche in città, ma per l’ennesima volta viene utilizzata la Reggina per scopi politici”, ha detto.

Brunetti: “ho scelto la Fenice per le carte. Venite a vederle e mi darete ragione”

Poi tornando alla scelta Fenice di settembre, aggiunge: “sono sempre più convinto e orgoglioso della scelta fatta, viste le dichiarazioni, i risultati e il personaggio Bandecchi. Mi sono basato sulle carte, chi vuole potrà venire al Comune a guardarle e non potrà che darmi ragione“. C’è molto da riflettere, soprattutto sull’ultima affermazione. La Fenice parlava di Serie C immediata, Serie B in tre anni e 10 mila spettatori al Granillo. Già allora i dubbi c’erano. Oggi, a maggior ragione, a guardare quei dati, a guardare la sempre più totale sfiducia della piazza, nessuno gli darebbe ragione neanche pagato. Convinto lui…

