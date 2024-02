Protesta trattori, De Luca: “Meloni e Salvini hanno aumentato le tasse”

StrettoWeb

“Sono indecenti le dichiarazioni delle forze politiche al governo del Paese – per intenderci Lega, Fratelli d’Italia e Lega – a sostegno di agricoltori e allevatori”, lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Questi 3 partiti nell’ordine hanno votato nel Parlamento Europeo la Pac e in Italia aumentato le tasse ad allevatori e agricoltori. Dovrebbero avere almeno il pudore di rimanere in silenzio. Salvini, Tajani e Meloni dovevano andare a battere i pugni a Bruxelles e invece si sono piegati ai diktat europei”, rimarca De Luca.

“Stiamo organizzando il fronte ‘meno Europa e più Equità’, dopo il mio appello di ieri già abbiamo iniziato le prime interlocuzioni in vista delle europee. Intanto mercoledì 14 febbraio a Palermo, in Piazza Indipendenza sede del Parlamento Siciliano e della Presidenza della regione, faremo una grande manifestazione con allevatori e agricoltori”, conclude De Luca.

