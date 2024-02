Protesta agricoltori, i trattori arrivano al Comune di Cosenza

StrettoWeb

Non solo solidarietà, ma anche disponibilità a mettere in campo tutto quello che è possibile fare in un rapporto sinergico tra istituzioni. Il Sindaco Franz Caruso ha incontrato ieri pomeriggio una delegazione di agricoltori che hanno condotto i loro trattori fino a Piazza dei Bruzi per portare all’attenzione della massima istituzione cittadina la protesta che hanno intrapreso da più giorni, corredata da un pacchetto di rivendicazioni nei confronti del governo nazionale e dell’Europa.

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso apprezzamento per la civiltà della protesta che hanno messo in campo, tant’è che ha lasciato la sua stanza al primo piano di Palazzo dei Bruzi scendendo in piazza ad ascoltare dalla viva voce dei manifestanti le loro ragioni. “Sono al vostro fianco e accanto al mondo dell’agricoltura che è una risorsa per il Paese, ma soprattutto per noi in Calabria” – ha detto Franz Caruso.

“Il primo cittadino è stato favorevolmente colpito dalla presenza tra gli agricoltori di molti giovani. “Voi che siete la nostra risorsa economica e produttiva siete il futuro e quindi non potete non avere il sostegno delle istituzioni. Cosenza – ha aggiunto – è una provincia che vive soprattutto di agricoltura e quindi non può non tenere conto di una importante risorsa del suo territorio. Quel che possiamo fare noi è poco perché è tutta materia nazionale ed europea. L’Europa ha adottato dei provvedimenti che risultano essere restrittivi per la vostra attività”.

Il Sindaco si è detto, però, fiducioso della possibilità che il Paese possa e debba interloquire con l’Europa per trovare soluzioni alle legittime richieste che provengono dal comparto. “Se perdiamo un settore così importante come l’agricoltura – ha detto ancora Franz Caruso parlando ai manifestanti – è tutta l’economia del territorio a soffrirne. Non possiamo restare indifferenti di fronte ad una protesta che per tanti versi è condivisibile”. E il Sindaco si è detto convinto che non c’è colore politico che tenga di fronte ad una azione come quella posta in essere dagli agricoltori.

“Quando si conducono battaglie per la collettività non c’è colore politico che possa differenziare o distinguere. E’ sulla base di sinergie istituzionali che va costruito un sostegno concreto alle vostre aspettative”. Franz Caruso ha ribadito, inoltre, che “se viene meno questa risorsa, è un Paese intero che ne paga il prezzo ed il prezzo potrebbe essere la desertificazione della Calabria perché saranno in molti ad abbandonare il nostro territorio. Noi dobbiamo, invece, aiutare il comparto a crescere e a svilupparsi, ascoltando quelle che sono, in gran parte, richieste legittime. L’agricoltura è un pilastro dell’economia europea e quindi bisogna essere molto concreti e meno ideologizzati, cercando di contemperare le esigenze di un settore importante di sviluppo del territorio con esigenze che riguardano la tutela dell’ambiente, ma bisogna trovare il giusto equilibrio”.

Un particolare ringraziamento per la sensibilità dimostrata è stato rivolto al Sindaco Franz Caruso dalla delegazione degli agricoltori, soprattutto dai rappresentanti degli agricoltori riuniti silani, Andrea Paese e Vittorio Pingitore che hanno salutato il primo cittadino con un omaggio particolare: un sacchetto di patate, rigorosamente silane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.