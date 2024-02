Messina, blitz di De Luca alla protesta degli agricoltori: “i parlamentari sculettano nei salotti romani, noi con il popolo”

StrettoWeb

Cateno De Luca non si ferma mai e irrompe nella protesta degli agricoltori con un blitz di domenica mattina a Falcone, in provincia di Messina. “Perché la nostra agricoltura deve essere vittima delle lobby europee e della debolezza politica italiana?“, afferma il sindaco di Taormina, acclamato da decine e decine di agricoltori che lottano ormai da settimana in tutta Europa.

“No alla carne sintetica e alla farina di grilli”

“Non è una protesta ma un grido di dolore. Difenderemo ad oltranza i nostri agricoltori ed allevatori perché lo strozzinaggio europeo non può imporsi sulle nostre tradizioni agroalimentari per favorire le grandi lobby della carne sintetica e della farina di grilli”, è quanto afferma Cateno De Luca. “Noi siamo con il popolo e ci batteremo con tutte le nostre forze”

“Stiamo per arrivare al casello autostradale di Milazzo dove faremo una pausa con pane di casa salsiccia e provole di Montalbano Elicona. Ma dove erano i parlamentari italiani quando la nostra agricoltura veniva svenduta dalla nostra Europa? Ve lo dico io: a sculettare e scodinzolare riempire i salotti romani. Noi siamo con il popolo e ci batteremo con tutte le nostre forze. Anche questo governo ha voltato le spalle a questa gente che fatica ogni giorno 24 ore al giorno“, è quanto sottolinea Cateno De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.