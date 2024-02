Protesta degli agricoltori, è il caos al confine tra Polonia ed Ucraina | VIDEO

StrettoWeb

Proteste in tutta Europa degli agricoltori. In Polonia, i contadini polacchi hanno ripreso il blocco di numerose strade. Decine di trattori si sono recati a Ryki, per bloccare un’importante autostrada che porta al confine ucraino, secondo il Guardian. Secondo l’AFP, gli agricoltori hanno appeso bandiere polacche rosse e bianche sui loro trattori insieme a cartelli che dicevano: “fermate l’afflusso incontrollato di merci ucraine” e “l’agricoltura sta morendo a poco a poco”.

Grano rovesciato sui binari al confine tra Polonia ed Ucraina

Manifestanti polacchi hanno rovesciato circa quattro tonnellate di grano ucraino al valico di frontiera Medyka-Shehyni. Lo riportano i media ucraini, sottolineando come la situazione al confine tra Ucraina e Polonia continui ad aggravarsi dopo che all’inizio del mese agricoltori polacchi hanno bloccato sei valichi di frontiera. “Rovesciare grano ucraino sui binari della ferrovia è un’altra provocazione politica volta a dividere le nostre nazioni”, ha scritto su X il vice premier e ministro per le Comunità, i Territori e lo Sviluppo delle infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov.

“Da due anni i contadini ucraini raccolgono il grano indossando giubbotti antiproiettile, sotto attacchi missilistici e con il pericolo delle mine”, ha aggiunto, ricordando che “il 90% delle esportazioni di grano passa attraverso il Mar Nero”. Ieri, nel suo discorso serale, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il blocco dei valichi di frontiera da parte degli agricoltori polacchi, sottolineando che “solo il 5% delle nostre esportazioni agricole passa attraverso il confine polacco”.

In Polonia prosegue la protesta degli agricoltori

