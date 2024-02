Professoressa presa a sassate in aula dagli studenti: indaga la Polizia

StrettoWeb

Una docente di una scuola secondaria di primo grado di Parma è stata presa a sassate da alcuni studenti della classe seconda. La donna è stata prima insultata in aula, poi, secondo quando lei stessa ha raccontato in un esposto, alcuni alunni l’avrebbero seguita fuori continuando a offenderla quando uno di loro, mirando alla testa, ha lanciato una pietra. La professoressa à riuscita a schivarlo per soli pochi centimetri. Sulla vicenda indaga la polizia.

