Previsioni Meteo Vibo Valentia per oggi Sabato 17 Febbraio

Le previsioni del tempo per sabato 17 Febbraio a Vibo Valentia rivelano condizioni meteo stabili e piacevoli per gran parte della giornata. Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con temperature in lieve aumento. La minima si attesterà intorno ai 3.9°C alle 04:00 e raggiungerà i 5.5°C alle 06:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà sgombro da nubi con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori intorno ai 7.1°C alle 07:00 e 9.8°C alle 08:00. Il vento soffierà leggero da direzione Est – Sud Est con velocità che varieranno tra i 4.4km/h e gli 8km/h.

Durante il pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con un cielo completamente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13.8°C alle 11:00 e rimarranno costanti fino alle 13:00, con un leggero calo successivamente. Il vento sarà moderato con una velocità massima di 7.6km/h proveniente da direzione Nord Ovest.

Il bel tempo continuerà anche in serata, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le minime si aggireranno intorno ai 8.8°C alle 23:00. Durante tutta la giornata, le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà su valori piuttosto stabili tra il 52% e il 77%.

Per chi programma attività all’aperto a Vibo Valentia per sabato 17 Febbraio, il meteo si conferma favorevole con temperature miti e cielo limpido. Sono previsti condizioni ideali per passeggiate o escursioni. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni climatiche durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 4.7° perc. 2.9° Assenti 7.7 ESE max 7.2 Scirocco 68 % 1023 hPa 8 poche nuvole 9.8° perc. 9.8° Assenti 4.4 SE max 6.1 Scirocco 60 % 1024 hPa 11 cielo sereno 13.8° perc. 12.5° Assenti 5.9 ONO max 5.5 Maestrale 52 % 1025 hPa 14 cielo sereno 13.4° perc. 12.2° Assenti 6 NNO max 6.2 Maestrale 55 % 1025 hPa 17 cielo sereno 10.1° perc. 9° Assenti 5 E max 5.4 Levante 73 % 1026 hPa 20 cielo sereno 9.3° perc. 8.8° Assenti 5.3 SE max 5.3 Scirocco 76 % 1028 hPa 23 cielo sereno 8.8° perc. 8.8° Assenti 4 SE max 4.8 Scirocco 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:50

