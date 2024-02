Previsioni Meteo Vibo Valentia per oggi Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Febbraio a Vibo Valentia mostrano un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere con una copertura nuvolosa che oscilla intorno al 50-56%. La temperatura varierà tra i 7.9°C e i 10.5°C durante le prime ore del giorno, con velocità del vento che potranno raggiungere i 29.2km/h e raffiche fino a 29km/h provenienti da ovest.

Mentre ci avviciniamo alla metà della mattina, le piogge leggere persistono, ma la copertura nuvolosa scende al 39%, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 12°C con una moderata diminuzione della velocità del vento rispetto alle prime ore del giorno.

Nel primo pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, portando a una copertura nuvolosa del 14-18%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 12.4°C, con un leggero calo della velocità del vento.

Durante la seconda metà del pomeriggio e l’inizio della serata, la copertura nuvolosa aumenterà di nuovo, toccando livelli intorno al 58-90% e poi scendendo nuovamente al 56-62%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10-10.4°C, con una diminuzione della velocità del vento rispetto alle prime ore del giorno, che si aggirerà intorno ai 15.8-19km/h.

Alla fine della giornata, la copertura nuvolosa tenderà a diradarsi, raggiungendo una percentuale intorno al 53%, con temperature che oscilleranno tra i 10.1°C e i 10.4°C e una velocità del vento che si manterrà intorno ai 17.7-19km/h provenienti da ovest – sud ovest. Le precipitazioni saranno assenti in queste ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni per Giovedì 8 Febbraio a Vibo Valentia indicano un inizio di giornata piovoso con una graduale diminuzione delle precipitazioni e una variazione della copertura nuvolosa che ne influenzerà l’intensità. Le temperature si manterranno relativamente stabili durante l’arco della giornata, con una diminuzione della velocità del vento a partire dal pomeriggio. Si consiglia, comunque, di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteorologiche, in quanto le previsioni possono essere oggetto di variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 8.4° perc. 5.7° 0.25 mm 17.5 O max 28.1 Ponente 89 % 1015 hPa 8 pioggia leggera 10.5° perc. 9.8° 0.12 mm 20.4 O max 29.2 Ponente 85 % 1016 hPa 11 pioggia leggera 12.2° perc. 11.6° 0.12 mm 22.6 ONO max 29.2 Maestrale 78 % 1016 hPa 14 poche nuvole 12° perc. 11.3° Assenti 18.4 ONO max 25.7 Maestrale 78 % 1015 hPa 17 nubi sparse 10.4° perc. 9.8° Assenti 11.6 ONO max 19.4 Maestrale 87 % 1015 hPa 20 nubi sparse 10.3° perc. 9.6° Assenti 10.4 OSO max 18.1 Libeccio 86 % 1016 hPa 23 nubi sparse 10.1° perc. 9.4° Assenti 10.5 OSO max 17.7 Libeccio 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:42

