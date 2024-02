Previsioni Meteo Vibo Valentia per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Vibo Valentia prevedono condizioni generalmente stabili e un moderato aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa pari al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 2°C e la percezione del freddo sarà di 0°C, dovuta alla presenza di un lieve vento proveniente dall’Est – Sud Est, con raffiche fino a 6.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità raggiungerà il 75% e la pressione atmosferica sarà di 1022hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 4%. Le temperature si alzeranno gradualmente, con valori intorno ai 5.9°C alle 07:00 e ai 8.7°C alle 08:00. Il vento proverrà sempre dalla direzione Sud Est, con raffiche in diminuzione verso le 3.6km/h alle 08:00. Le precipitazioni continueranno a essere assenti, con un’umidità che scenderà al 63% e una pressione atmosferica che si attesterà sui 1022hPa.

Durante il pomeriggio, è previsto un aumento della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse rappresentative del 65% di copertura alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12.5°C alle 11:00. Il vento ruoterà progressivamente verso Ovest – Nord Ovest, con raffiche in diminuzione rispetto alle prime ore del mattino. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, con un’umidità che oscillerà intorno al 56% e una pressione atmosferica che si manterrà sui 1020hPa.

Nella sera, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 47-58%, con temperature che si assesteranno sui 8.2°C e venti provenienti dal Sud Est che subiranno un’ulteriore diminuzione di intensità. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, con un’umidità che si manterrà stabile intorno al 72-74% e una pressione atmosferica che si attesterà sui 1017-1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Vibo Valentia suggeriscono una giornata all’insegna della stabilità, con un aumento graduale della copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma senza l’arrivo di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra valori minimi intorno ai 2°C e valori massimi attorno ai 12.5°C, mentre il vento sarà generalmente debole, proveniente inizialmente dal Sud Est per poi ruotare verso Ovest – Nord Ovest.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 2.9° perc. 0.9° Assenti 7.2 SE max 7.1 Scirocco 76 % 1022 hPa 8 cielo sereno 8.7° perc. 8.7° Assenti 2.6 SE max 3.6 Scirocco 63 % 1022 hPa 11 cielo sereno 12.5° perc. 11.2° Assenti 8.8 ONO max 8.1 Maestrale 53 % 1021 hPa 14 nubi sparse 12° perc. 10.7° Assenti 5.1 NO max 5.6 Maestrale 56 % 1019 hPa 17 nubi sparse 8.9° perc. 8.9° Assenti 2.3 NNE max 3.3 Grecale 70 % 1019 hPa 20 poche nuvole 7.9° perc. 6.9° Assenti 6.8 SE max 6.9 Scirocco 74 % 1019 hPa 23 nubi sparse 8.2° perc. 8.2° Assenti 3.2 SE max 3.4 Scirocco 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 17:56

