Previsioni Meteo Vibo Valentia per oggi Domenica 18 Febbraio

Le previsioni del tempo per Domenica 18 Febbraio a Vibo Valentia indicano che la giornata inizierà con un cielo sereno per poi passare a poche nuvole durante la mattina. Nel pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse, mentre la notte tornerà nuovamente un cielo sereno.

Al mattino, la temperatura oscillerà tra i 4.9°C e i 11.6°C. Durante le prime ore pomeridiane, il termometro segnerà 12°C, poi scenderà leggermente fino a 9.9°C nelle ore serali. La temperatura percepita sarà simile a quella effettiva, garantendo un confortevole inizio di giornata.

Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Est durante la prima parte della giornata, con intensità tra i 4.8km/h e i 5.4km/h. Nel pomeriggio cambierà la direzione provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’intensità crescerà fino a 8.7km/h durante la serata.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, mentre la copertura nuvolosa varierà tra il 3% e il 39% nelle diverse fasce orarie.

Umidità e pressione atmosferica si manterranno stabili con un’umidità attorno al 74% e una pressione di 1029hPa nella maggior parte della giornata.

Infine, la raffica di vento, pur essendo sotto i 4km/h per gran parte della mattina, aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 11.9km/h durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Vibo Valentia suggeriscono una giornata caratterizzata da alternanza tra sole e nuvole, con temperature piuttosto miti e vento moderato.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.4° perc. 3.4° Assenti 4.5 SSE max 3.3 Scirocco 74 % 1029 hPa 8 cielo sereno 8.8° perc. 8.8° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 70 % 1030 hPa 11 poche nuvole 11.6° perc. 10.6° Assenti 7.4 O max 8.6 Ponente 69 % 1030 hPa 14 poche nuvole 12° perc. 11.1° Assenti 7.4 ONO max 9 Maestrale 71 % 1030 hPa 17 nubi sparse 11.2° perc. 10.3° Assenti 5.3 O max 7.9 Ponente 75 % 1029 hPa 20 cielo sereno 10.7° perc. 9.8° Assenti 6.7 SO max 9.7 Libeccio 76 % 1029 hPa 23 cielo sereno 9.9° perc. 8.6° Assenti 9.8 SSO max 11.9 Libeccio 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:52

