Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Sabato 10 Febbraio

Le previsioni del tempo per sabato 10 Febbraio a Vibo Valentia presentano una situazione meteorologica caratterizzata da cielo coperto per l’intera giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da temperature intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud-Est a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità sarà del 49% con pressione atmosferica a 1005hPa.

Con l’avanzare delle ore, la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere un massimo di 15.7°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 27.7 km/h provenienti sempre da Sud-Est, con un’umidità che diminuirà fino al 47%. La pressione atmosferica presenterà leggere variazioni durante la giornata, attestandosi a 1004hPa intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura si manterrà intorno ai 14-15°C, mentre il vento raggiungerà punte di 48.5 km/h sempre da Sud-Est. L’umidità si manterrà intorno al 57% con una leggera probabilità di precipitazioni (4%) e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1000hPa.

In serata, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11.9°C intorno alle 21:00 e venti che potranno raggiungere i 65 km/h con una probabilità di precipitazioni del 53%.

In conclusione, per sabato 10 Febbraio a Vibo Valentia le previsioni meteo indicano cielo coperto per l’intera giornata, con temperature comprese tra i 10.7°C e i 15.7°C, venti provenienti da Sud-Est con velocità variabili e una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della giornata. Si consiglia di tenere queste informazioni in considerazione per programmare al meglio le attività della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 10.7° perc. 9.3° Assenti 8.1 SE max 8.9 Scirocco 55 % 1006 hPa 3 cielo coperto 11.4° perc. 9.9° Assenti 5.7 SE max 6.1 Scirocco 50 % 1005 hPa 6 cielo coperto 12.6° perc. 11.2° Assenti 10.1 SE max 10.6 Scirocco 49 % 1005 hPa 9 cielo coperto 14.9° perc. 13.8° Assenti 9.6 SE max 14.9 Scirocco 52 % 1005 hPa 12 cielo coperto 15.2° perc. 14.2° Assenti 16.5 SE max 31.3 Scirocco 54 % 1003 hPa 15 cielo coperto 14.6° perc. 13.6° prob. 4 % 21.6 SSE max 48.5 Scirocco 57 % 1001 hPa 18 cielo coperto 13.8° perc. 12.8° prob. 23 % 21.8 S max 53.6 Ostro 61 % 1001 hPa 21 cielo coperto 11.9° perc. 11° prob. 52 % 18.1 S max 34.6 Ostro 71 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:43

