Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Martedì 13 Febbraio

Le previsioni del tempo per Martedì 13 Febbraio a Vibo Valentia prevedono un inizio notte con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una temperatura di 10.1°C che si percepisce come 9°C. La velocità del vento è di 13.2km/h con raffiche che potrebbero raggiungere i 16.2km/h. La probabilità di pioggia è del 52%, mentre l’umidità si attesta al 70%. La pressione atmosferica è di 1011hPa.

Nelle prime ore della mattina, il cielo sarà sereno con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa al 4% e una leggera diminuzione della temperatura a 10.1°C, che sarà percepita come 9°C. La velocità del vento calerà a 10.7km/h, con raffiche di 13.4km/h. La probabilità di pioggia si dimezzerà al 12%, mentre l’umidità rimarrà costante al 69%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Verso l’ora 02:00, il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa all’8%. Le temperature si manterranno stabili a 10.1°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 10.2km/h e raffiche di 12.2km/h. La probabilità di pioggia e l’umidità resteranno fisse al 12% e al 69% rispettivamente. La pressione atmosferica sarà costante a 1011hPa.

A partire dalle prime ore della mattina, ci si potrebbe aspettare pioggia leggera con un aumento della copertura nuvolosa al 26% e una temperatura di 10.1°C, che sarà percepita come 9°C. La velocità del vento sarà di 7.6km/h con raffiche di 10.1km/h, e sono previste precipitazioni di 0.13mm. La probabilità di pioggia sarà del 26%, mentre l’umidità aumenterà al 72%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel corso della mattinata, la pioggia leggera continuerà con un aumento della copertura nuvolosa fino all’85% e una temperatura di 10.4°C, percepita come 9.5°C. La velocità del vento aumenterà a 10.2km/h con raffiche di 12.3km/h e sono previste precipitazioni di 0.56mm. La probabilità di pioggia salirà fino al 90%, mentre l’umidità raggiungerà il 75%. La pressione atmosferica salirà a 1015hPa.

Nel primo pomeriggio, la situazione meteorologica non cambierà molto con la pioggia leggera che continuerà, la copertura nuvolosa rimarrà al 95% e la temperatura si manterrà a 10.7°C, percepita come 9.8°C. La velocità del vento aumenterà a 17.8km/h con raffiche di 20.9km/h e sono previste ulteriori precipitazioni di 0.69mm. La probabilità di pioggia si attesterà al 100%, mentre l’umidità raggiungerà il 76%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1015hPa.

All’inizio della sera, la pioggia leggera non darà tregua con una copertura nuvolosa al 96%, una temperatura di 9.7°C che si percepisce come 8.4°C, e una diminuzione della velocità del vento a 9.7km/h con raffiche di 14.5km/h. Sono previste precipitazioni di 0.69mm con una probabilità del 96% e un’umidità in aumento al 79%. La pressione atmosferica salirà a 1017hPa.

Verso la tarda serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente al 88%, con la persistenza della pioggia leggera, e la temperatura si manterrà attorno ai 9.5°C, percepita come 9.1°C. La velocità del vento diminuirà a 5.3km/h con raffiche di 8.6km/h. Sono previste precipitazioni di 0.31mm con una probabilità del 88% e un’umidità costante al 78%. La pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Per concludere la giornata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa diminuirà al 65%, con una leggera diminuzione della temperatura a 9.2°C, percepita come 8.6°C. La velocità del vento sarà di 5.9km/h con raffiche di 9.1km/h, e la probabilità di pioggia sarà del 72%. L’umidità si attesterà al 78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1018hPa.

In conclusione, Martedì 13 Febbraio a Vibo Valentia sarà caratterizzato dalla persistenza della pioggia leggera per gran parte della giornata, con variazioni nella copertura nuvolosa, nella temperatura, nella velocità del vento e nelle precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle ulteriori previsioni e agli aggiornamenti delle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 10.1° perc. 9° prob. 52 % 13.2 ONO max 16.2 Maestrale 70 % 1011 hPa 3 poche nuvole 10.1° perc. 9° prob. 12 % 9.5 ONO max 11.6 Maestrale 69 % 1011 hPa 6 pioggia leggera 10.1° perc. 9° 0.13 mm 7.6 NO max 10.1 Maestrale 72 % 1012 hPa 9 pioggia leggera 10.5° perc. 9.6° 0.69 mm 11.5 NO max 13.7 Maestrale 75 % 1015 hPa 12 pioggia leggera 10.7° perc. 9.8° 0.69 mm 16.5 NO max 19.4 Maestrale 75 % 1015 hPa 15 pioggia leggera 10.7° perc. 9.8° 0.75 mm 17.1 NO max 20.9 Maestrale 75 % 1015 hPa 18 pioggia leggera 10° perc. 8° 0.88 mm 14.1 NO max 18.7 Maestrale 78 % 1017 hPa 21 pioggia leggera 9.5° perc. 9.1° 0.31 mm 5.3 OSO max 8.6 Libeccio 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:46

