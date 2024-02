Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per lunedì 12 febbraio a Vibo Valentia prevedono una giornata caratterizzata da piogge continue e venti moderati provenienti da ovest. Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, ci saranno piogge moderate con una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura si attesterà intorno ai 9°C, mentre la percezione della temperatura sarà di 5.3°C a causa dei venti che soffieranno a 28.7km/h con raffiche fino a 41.4km/h. Le precipitazioni notturne oscilleranno tra 1.22mm e 0.12mm mentre l’umidità si manterrà costantemente alta intorno all’83%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1006hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno con un’intensità che si attenuerà leggermente, tuttavia la copertura nuvolosa rimarrà alta con un’umidità che oscillerà tra l’80% e l’82%. La temperatura massima registrata sarà di 10.2°C, con una percezione della temperatura di 9.3°C, mentre i venti soffieranno con una velocità variabile tra i 26.7km/h e i 35.6km/h.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno ulteriormente con una copertura nuvolosa che diminuirà al 19%. La velocità del vento diminuirà progressivamente e le temperature si manterranno intorno ai 10.1°C. Le previsioni indicano una diminuzione delle precipitazioni, che dovrebbero essere intorno a 0.48mm con un’umidità del 73%.

Infine, durante la sera, le piogge si ridurranno ulteriormente con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 7%. La temperatura si manterrà stabile intorno agli 8.2°C, mentre i venti avranno una velocità compresa tra gli 8km/h e i 13.6km/h.

In conclusione, lunedì 12 febbraio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da un giorno piovoso, con precipitazioni che si attenueranno nel corso della giornata e venti provenienti da ovest. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chiunque debba spostarsi o programmare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata 9° perc. 5.3° 1.22 mm 28.7 O max 41.4 Ponente 83 % 1006 hPa 3 pioggia leggera 9.3° perc. 5.2° 0.9 mm 36 ONO max 48.9 Maestrale 76 % 1006 hPa 6 pioggia leggera 8.7° perc. 4.9° 0.93 mm 29.1 O max 41.8 Ponente 82 % 1008 hPa 9 pioggia leggera 9.9° perc. 6.4° 0.83 mm 31.4 O max 41.5 Ponente 78 % 1009 hPa 12 pioggia leggera 10.3° perc. 9.4° 0.89 mm 26.7 O max 35.2 Ponente 76 % 1008 hPa 15 pioggia leggera 10.1° perc. 9.1° 0.48 mm 24.4 ONO max 33.6 Maestrale 73 % 1008 hPa 18 pioggia leggera 8.3° perc. 5.8° 0.32 mm 15.4 ONO max 26 Maestrale 81 % 1010 hPa 21 pioggia leggera 8° perc. 6.4° 0.21 mm 9.2 O max 17 Ponente 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:45

