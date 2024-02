Previsioni Meteo Trapani per oggi Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Febbraio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cieli coperti e precipitazioni nel corso della serata. La mattina si prevede un cielo coperto con una percentuale di copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’88%. Le temperature oscilleranno tra i 13.7°C e i 15°C, con un lieve aumento della velocità del vento che raggiungerà i 20.3km/h provenendo da Ovest.

Durante il pomeriggio e la sera la situazione non muterà, con un cielo completamente coperto e valori di copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15.1°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che sarà comunque piuttosto sostenuta, arrivando a toccare i 26km/h provenendo sempre da Ovest.

La situazione precipitativa verrà confermata durante la sera, quando si prevedono precipitazioni leggere con una probabilità del 12%. Le temperature si manterranno sui 13.5°C con una percezione leggermente inferiore, attestata sui 13°C. La velocità del vento e la direzione si manterranno costanti rispetto alle ore precedenti.

Si raccomanda quindi di prestare attenzione alla previsione meteo per organizzare al meglio le attività in programmate in città e per pianificare eventuali spostamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.6° perc. 10.1° Assenti 11 OSO max 16.8 Libeccio 92 % 1027 hPa 8 cielo coperto 13.7° perc. 13.3° Assenti 15.9 OSO max 18.3 Libeccio 84 % 1026 hPa 11 cielo coperto 15.1° perc. 14.8° Assenti 18 O max 21.7 Ponente 79 % 1025 hPa 14 cielo coperto 15° perc. 14.5° Assenti 21.8 O max 24.3 Ponente 77 % 1023 hPa 17 cielo coperto 14° perc. 13.6° Assenti 14.3 O max 16.5 Ponente 82 % 1022 hPa 20 cielo coperto 13.6° perc. 13.2° Assenti 5.2 ONO max 8.9 Maestrale 83 % 1022 hPa 23 pioggia leggera 13.2° perc. 12.8° 0.17 mm 11.5 O max 15.6 Ponente 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.