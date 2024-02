Previsioni Meteo Trapani per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio a Trapani indicano condizioni atmosferiche variabili nel corso della giornata. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa al 40% e una temperatura intorno ai 12.9°C. Il vento soffierà a 32.2km/h da Ovest, con raffiche fino a 41.9km/h. C’è una probabilità del 25% di precipitazioni e l’umidità sarà alta, pari all’88%. La pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Al mattino, la situazione meteo continuerà a essere influenzata dalla presenza di pioggia leggera, con un progressivo calo della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno intorno ai 13-14°C, mentre il vento rimarrà costante, proveniente sempre da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 70-80%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile attorno ai 1009-1011hPa.

Durante il pomeriggio e la sera, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore serali. Il vento soffierà moderatamente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che si ridurrà progressivamente nel corso della giornata. C’è la possibilità di piogge leggere, con l’umidità che si manterrà su valori elevati, intorno all’80-90%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1010-1011hPa.

In sintesi, Lunedì 12 Febbraio a Trapani sarà caratterizzato da una prevalenza di nuvolosità e la possibilità di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno miti, con valori intorno ai 13-14°C. Il vento proveniente da Ovest avrà un’incidenza importante sulle condizioni meteo. Il consiglio per chiunque si trovi nella zona è di prestare attenzione alle previsioni orarie e di prendere le misure necessarie in caso di piogge.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 13° perc. 12.5° 0.18 mm 31.4 O max 42.3 Ponente 84 % 1008 hPa 8 pioggia leggera 13.5° perc. 12.9° 0.24 mm 29.2 O max 35.8 Ponente 75 % 1010 hPa 11 pioggia leggera 14.6° perc. 13.9° 0.14 mm 28.8 O max 32.3 Ponente 69 % 1011 hPa 14 cielo coperto 14.5° perc. 13.7° Assenti 23 O max 27.4 Ponente 67 % 1010 hPa 17 cielo coperto 13.4° perc. 12.6° Assenti 13.7 OSO max 19.6 Libeccio 71 % 1010 hPa 20 pioggia leggera 12.6° perc. 12.2° 0.65 mm 9.8 OSO max 11.3 Libeccio 88 % 1011 hPa 23 pioggia leggera 12.4° perc. 12.1° 0.99 mm 9.9 SSO max 11.6 Libeccio 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:01

