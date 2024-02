Previsioni Meteo Trapani per domani Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Febbraio a Trapani promettono una giornata intensamente nuvolosa, con venti forti e temperature piuttosto miti.

Durante la notte, il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa che varierà tra lo zero e il 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C, con una leggera percezione di fresco, dovuta ai venti che soffieranno con intensità intorno ai 20km/h da sud e sud-est. L’umidità rimarrà piuttosto elevata, attestandosi intorno all’86%, ma senza precipitazioni in vista.

Con il sorgere del sole, nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa inizierà a aumentare, arrivando all’87% intorno alle 7:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C, ma la percezione di fresco resterà stabile, mantenendo una differenza di circa 1-2 gradi rispetto alla temperatura effettiva. I venti si intensificheranno, con raffiche che potrebbero superare i 50km/h, mantenendo una direzione costante da sud e sud-est. L’umidità si manterrà alta, attestandosi intorno al 70%.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica non riserverà grosse variazioni. Il cielo resterà coperto al 100%, con temperatura massima intorno ai 17°C. I venti raggiungeranno la loro massima intensità, superando i 60km/h, sempre da sud e sud-est. L’umidità si manterrà elevata, circondando il 70%, mentre non sono previste precipitazioni.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche in serata, con copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 16°C. I venti, pur diminuendo leggermente di intensità, rimarranno comunque piuttosto sostenuti, arricchendo l’aria di umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 9 Febbraio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, venti forti da sud e sud-est, e umidità costantemente elevata. Chiunque abbia intenzione di recarsi in questa zona, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e pianificare le proprie attività di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.4° perc. 11.9° Assenti 17.4 SSE max 19.6 Scirocco 86 % 1016 hPa 3 cielo sereno 12.5° perc. 11.8° Assenti 20.6 SE max 31 Scirocco 79 % 1013 hPa 6 cielo sereno 13.2° perc. 12.4° Assenti 27.5 SSE max 48.2 Scirocco 70 % 1012 hPa 9 cielo coperto 16.1° perc. 15.5° Assenti 33.4 SSE max 51.2 Scirocco 66 % 1012 hPa 12 cielo coperto 17.5° perc. 16.9° Assenti 44.6 SSE max 57.2 Scirocco 59 % 1009 hPa 15 cielo coperto 16.3° perc. 15.7° Assenti 43.1 SSE max 58.6 Scirocco 69 % 1007 hPa 18 cielo coperto 15.3° perc. 14.7° Assenti 44.7 SSE max 68 Scirocco 68 % 1005 hPa 21 cielo coperto 16.5° perc. 15.8° Assenti 49.9 SSE max 68.9 Scirocco 60 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:57

