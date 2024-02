Previsioni Meteo Trapani per domani Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Trapani promettono una giornata dal cielo mutevole, con variazioni significative delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 13.3°C, con una leggera sensazione termica leggermente inferiore, intorno ai 12.5°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 11.1km/h provenendo dalla direzione Sud – Sud Est, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 17.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 72% e la pressione atmosferica attorno ai 1022hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà coperto e leggermente meno nuvoloso, con una copertura nuvolosa al 98-100%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando intorno ai 13.3-14.9°C, con la sensazione termica che si aggirerà tra i 12.4-14.1°C. Il vento avrà una velocità relativamente bassa intorno ai 2.5-5.5km/h, provenendo principalmente da est e puntando poi a nord, con raffiche di vento che non supereranno i 4.3km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 61-67% e la pressione atmosferica attorno ai 1023-1024hPa.

Nel pomeriggio il cielo darà segni di schiarite, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 44-93%. Le temperature si manterranno tra i 13.7-15.8°C, con una sensazione termica che oscillerà tra i 13.1-15°C. Il vento soffierà a una velocità intorno ai 6.9-8.9km/h provenendo da nord ovest e puntando poi a nord, con raffiche di vento che potranno giungere fino a 6.9km/h. Le precipitazioni saranno assenti anche in questo arco temporale, mentre l’umidità si manterrà intorno al 62-76% e la pressione atmosferica attorno ai 1024-1026hPa.

In serata il cielo si rivelerà sereno con una copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Le temperature caleranno leggermente fino a oscillare tra i 12.6-13.3°C, con una sensazione termica tra i 11.8-12.6°C. Il vento avrà una velocità compresa tra i 3.5-7.1km/h provenendo da est e puntando poi a nord, con raffiche di vento che non supereranno i 7.1km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75-76% e la pressione atmosferica intorno ai 1027-1028hPa.

In conclusione, Sabato 17 Febbraio a Trapani vedrà un’alternanza di condizioni meteorologiche, passando da un inizio giornata con cielo coperto a un pomeriggio con nubi sparse, per poi terminare con una sera dal cielo sereno. Le temperature si manterranno relativamente miti, senza precipitazioni e con venti per lo più lievi. È consigliabile monitorare le condizioni meteorologiche per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 13.3° perc. 12.5° Assenti 11.1 SSE max 17.3 Scirocco 72 % 1022 hPa 3 cielo coperto 12.9° perc. 12.1° Assenti 10.8 SE max 15.6 Scirocco 69 % 1021 hPa 6 cielo coperto 12.6° perc. 11.7° Assenti 5.5 ESE max 6.8 Scirocco 66 % 1023 hPa 9 cielo coperto 14.9° perc. 14.1° Assenti 2.5 NNE max 4.3 Grecale 64 % 1024 hPa 12 cielo coperto 15.7° perc. 14.9° Assenti 6.8 NO max 4.9 Maestrale 61 % 1024 hPa 15 nubi sparse 15.2° perc. 14.5° Assenti 8.2 NNO max 8.6 Maestrale 66 % 1025 hPa 18 nubi sparse 13.4° perc. 12.8° Assenti 6.9 NE max 7 Grecale 76 % 1027 hPa 21 cielo sereno 12.9° perc. 12.2° Assenti 5.5 E max 5.4 Levante 75 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:05

