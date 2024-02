Previsioni Meteo Trapani per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 11 Febbraio a Trapani promettono un’atmosfera variabile, con la presenza di piogge leggere e moderate in diverse fasce orarie. Durante la notte, ci si aspetta la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno all’85%. Le temperature oscillano attorno ai 13.8°C con venti che soffiano a velocità notevole, provenienti dal Sud Ovest. Durante la mattina, si prevede un’ulteriore intensificazione delle piogge con una copertura nuvolosa che rimane elevata. Le temperature, sia reali che percepite, si manterranno costanti, con venti che continueranno a soffiare da Ovest con una velocità che arriva a toccare i 37km/h. Durante il pomeriggio, la previsione si traduce in una diminuzione delle precipitazioni, ma con una copertura nuvolosa ancora presente. Le temperature si abbasseranno leggermente e i venti vireranno verso Nord Ovest. Infine, la sera sarà caratterizzata da cielo coperto e probabilità di precipitazioni persistenti, mantenendo le condizioni instabili.

In generale, ci si aspetta una giornata con piogge sporadiche e una copertura nuvolosa costante, mentre le temperature si manterranno attorno ai 13-14°C. I venti saranno prevalentemente diretti da Ovest con velocità che oscilleranno tra i 30 e i 50 km/h. Pertanto, per chiunque intenda trascorrere del tempo all’aperto Domenica 11 Febbraio a Trapani, è consigliabile essere preparati per affrontare le condizioni instabili, con un ombrello e abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 13.8° perc. 13.4° 0.31 mm 38.8 SO max 49.6 Libeccio 83 % 1000 hPa 3 pioggia leggera 13.3° perc. 12.8° 0.73 mm 33.2 OSO max 44.4 Libeccio 81 % 1000 hPa 6 pioggia moderata 13.1° perc. 12.5° 1.99 mm 25.2 O max 33.1 Ponente 78 % 1000 hPa 9 pioggia leggera 13.4° perc. 12.7° 0.65 mm 28.7 O max 34.8 Ponente 73 % 1003 hPa 12 pioggia leggera 13.6° perc. 12.9° 0.24 mm 40.5 ONO max 45 Maestrale 70 % 1003 hPa 15 pioggia leggera 12.8° perc. 12.1° 0.43 mm 40.4 NO max 47.2 Maestrale 77 % 1005 hPa 18 pioggia leggera 12.7° perc. 12° 0.35 mm 27.9 O max 38.4 Ponente 77 % 1007 hPa 21 cielo coperto 13.2° perc. 12.5° prob. 52 % 34.5 ONO max 49.5 Maestrale 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:59

