Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Giovedì 1 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 1 febbraio a Trapani indicano un inizio della giornata con cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 4.3°C alle 05:00, percepita a 2.1°C, e 5.6°C alle 06:00, percepita a 4°C. Il vento soffierà a circa 8.9km/h verso Nord Est alle 05:00 e si attenuerà leggermente nelle prime ore del mattino. L’umidità, invece, scenderà al 83% alle 06:00. Al termine della mattina la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con cielo sereno e temperature in lieve aumento, toccando i 12.3°C alle 09:00. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 10.4km/h e umidità intorno al 59% alle 09:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da poche nuvole alle 12:00 a cielo coperto alle 13:00 e 14:00, con un’umidità che si manterrà costante intorno al 57-58%. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai 12.8°C-12.9°C fino al primo pomeriggio. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 7.8km/h alle 15:00, diminuendo ulteriormente alle 16:00 fino a 3.2km/h.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà presente, seppur con una leggera diminuzione, e le temperature scenderanno leggermente fino a toccare i 10.6°C alle 23:00. Il vento, proveniente da Est – Sud Est, aumenterà leggermente fino a 6.6km/h e l’umidità si attesterà intorno al 73%.

In sintesi, giovedì 1 febbraio a Trapani vedrà un inizio di giornata con cielo sereno e temperature piuttosto fredde, con un graduale aumento delle nuvole nel corso della giornata e venti moderati che si manterranno prevalenti da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, con una leggera diminuzione delle temperature in serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.3° perc. 2.1° Assenti 8.9 NE max 10.6 Grecale 87 % 1031 hPa 8 cielo sereno 9.8° perc. 8.7° Assenti 8.2 NNE max 10.4 Grecale 68 % 1031 hPa 11 cielo sereno 13° perc. 11.8° Assenti 8.4 NNO max 8.8 Maestrale 56 % 1031 hPa 14 cielo coperto 12.9° perc. 11.7° Assenti 8 NO max 9.2 Maestrale 58 % 1029 hPa 17 nubi sparse 11.3° perc. 10.2° Assenti 1.8 OSO max 5.2 Libeccio 66 % 1027 hPa 20 cielo sereno 10.7° perc. 9.6° Assenti 6.2 E max 4.9 Levante 69 % 1027 hPa 23 nubi sparse 10.6° perc. 9.6° Assenti 8.1 ESE max 6.6 Scirocco 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.