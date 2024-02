Previsioni Meteo Siracusa per oggi Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

L’8 Febbraio a Siracusa si preannuncia come una giornata interessante dal punto di vista meteorologico. Sin dalle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature oscilleranno tra gli 8°C e i 17.9°C, garantendo un clima mite e piacevole. Tuttavia, attenzione ai venti, che soffieranno con una certa intensità, con raffiche che potranno superare i 30km/h.

Man mano che la giornata avanza, le nubi inizieranno a comparire nel cielo di Siracusa, portando la copertura nuvolosa al 100% nelle ore pomeridiane. Le temperature tenderanno a diminuire, mantenendosi comunque su valori abbastanza miti, con un massimo di 17.9°C. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 67% in nubi sparse e al 73-80% con cielo coperto. La pressione atmosferica, invece, diminuirà, attestandosi sui 1009-1012hPa in serata.

In conclusione, Venerdì 9 Febbraio a Siracusa si prospetta come una giornata dai tratti tipicamente invernali, con una mattinata soleggiata che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera più nuvolosi, ma ancora piuttosto miti.

In viaggio a Siracusa? Non dimenticate l’ombrello e un bel giubbotto leggero per godervi la giornata al meglio!

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.7° perc. 7.1° Assenti 10 O max 12.1 Ponente 63 % 1014 hPa 8 cielo sereno 12.9° perc. 11.8° Assenti 11.4 OSO max 17.7 Libeccio 60 % 1015 hPa 11 nubi sparse 17.6° perc. 16.9° Assenti 23.1 SSO max 29.7 Libeccio 56 % 1014 hPa 14 cielo coperto 17.6° perc. 16.8° Assenti 26.6 SO max 35.2 Libeccio 54 % 1012 hPa 17 cielo coperto 14.9° perc. 14.4° Assenti 20.1 SO max 32.1 Libeccio 73 % 1011 hPa 20 cielo coperto 14° perc. 13.5° Assenti 19.1 SO max 37.7 Libeccio 80 % 1011 hPa 23 cielo coperto 14.9° perc. 14.4° Assenti 21.4 SO max 44.9 Libeccio 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:48

