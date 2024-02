Previsioni Meteo Siracusa per oggi Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Meteo a Siracusa per Sabato 24 Febbraio

Le previsioni del tempo per Siracusa per Sabato 24 Febbraio mostrano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere che continueranno fino al primo pomeriggio, quando il cielo si presenterà nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e sera sono attese nuove piogge leggere.

Notte:

Durante la notte, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +14,5°C con un vento proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 33,7km/h. L’umidità sarà intorno all’81%.

Mattina:

La mattina inizierà con piogge leggere, il cielo sarà coperto e le temperature si aggireranno intorno ai +14°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con raffiche fino a 32,3km/h. L’umidità sarà intorno al 78%.

Pomeriggio:

Nel primo pomeriggio il cielo resterà coperto, con temperature che saliranno fino ai +17,3°C. Il vento sarà sempre da Sud con raffiche fino a 39km/h. L’umidità calerà al 66%.

Sera:

Il cielo sarà nuovamente coperto con piogge leggere durante la sera. Le temperature si manterranno intorno ai +14,6°C con venti provenienti da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 35,7km/h. L’umidità sarà intorno all’84%.

In conclusione, Sabato 24 Febbraio a Siracusa sarà caratterizzato da cielo coperto, piogge leggere e temperature miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +13° perc. +12.4° 0.17 mm 18.5 SO max 30.9 Libeccio 80 % 1013 hPa 8 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.11 mm 16.7 S max 34.3 Ostro 78 % 1014 hPa 11 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° prob. 63 % 30.2 S max 41.3 Ostro 66 % 1013 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 12 % 27.1 S max 35.6 Ostro 73 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +15.7° perc. +15.4° 0.14 mm 24.9 S max 38.8 Ostro 81 % 1011 hPa 20 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.51 mm 21.8 S max 36.6 Ostro 88 % 1012 hPa 23 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.34 mm 10.4 SSO max 14.2 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.