Previsioni Meteo Siracusa per oggi Sabato 10 Febbraio

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Febbraio a Siracusa mostrano un’imminente perturbazione che influenzerà le condizioni meteo durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto consistente, con la possibilità di piogge leggere a partire dalla serata.

Durante la notte, la situazione sarà prevalentemente stabile, con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, ma avvertite come 13°C a causa del vento proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 34km/h.

La situazione non presenterà cambiamenti significativi nelle prime ore della mattina, con la copertura nuvolosa ferma al 100% e il continuo vento proveniente da Sud – Sud Ovest che potrebbe raggiungere punte di 40km/h, e l’umidità al 72%. La temperatura salirà leggermente fino a 15.6°C, ma la percezione sarà di 15.1°C a causa del vento. La pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non presenteranno variazioni rilevanti. La copertura nuvolosa rimarrà alta attorno all’86-94%. Le temperature oscilleranno tra i 16.7°C e i 17.5°C, percepite come 16.3-17°C a causa del vento da Sud con raffiche fino a 55.4km/h. L’umidità si manterrà su livelli intorno al 62-74%, e la pressione atmosferica varierà tra i 1007 e i 1004hPa.

Nel primo pomeriggio, la situazione meteorologica continuerà a essere influenzata da correnti perturbate e ventose. La copertura nuvolosa sarà al massimo al 100%. Le temperature caleranno leggermente fino a 16.8°C, percepite come 16.3°C. Il vento resterà costante, con raffiche che potrebbero raggiungere i 55.9km/h. È possibile una leggera probabilità di precipitazioni, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1003hPa.

Nella seconda parte del pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno sostanzialmente simili, con una copertura nuvolosa al massimo al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C, ma avvertite come leggermente più basse a causa del vento intorno ai 31.2-46.8km/h. L’umidità potrà raggiungere il 72%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà sui 1003hPa.

Nella sera, le condizioni meteo vedranno un aumento della probabilità di precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero iniziare a manifestarsi. La copertura nuvolosa sarà stabile al 100%, e le temperature si manterranno sui 15.5-16.4°C, ma sentirsi di 15.1-15.8°C a causa delle raffiche di vento che potrebbero arrivare fino a 63km/h. L’umidità sarà intorno al 65-75%, con una pressione atmosferica che si aggirerà sui 1004hPa.

In conclusione, Sabato 10 Febbraio a Siracusa vedrà un’elevata copertura nuvolosa, venti persistenti da Sud – Sud Ovest, temperature massime intorno ai 17.5°C e la possibilità di piogge leggere durante la serata. È importante prendere le dovute precauzioni e tenersi informati sulle previsioni per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 13.8° perc. 13° Assenti 15.9 SSO max 28.7 Libeccio 66 % 1008 hPa 8 cielo coperto 15.6° perc. 15.1° Assenti 23.2 S max 40.5 Ostro 74 % 1007 hPa 11 cielo coperto 17.2° perc. 16.7° Assenti 36.8 S max 53.3 Ostro 66 % 1005 hPa 14 cielo coperto 17.5° perc. 16.9° prob. 1 % 31.4 SSO max 55.9 Libeccio 59 % 1003 hPa 17 cielo coperto 15.5° perc. 15.1° prob. 17 % 27 SSO max 44 Libeccio 75 % 1003 hPa 20 pioggia leggera 16° perc. 15.4° 0.2 mm 35.1 SSO max 63 Libeccio 69 % 1004 hPa 23 cielo coperto 16.5° perc. 16° prob. 70 % 37.6 SSO max 58.6 Libeccio 65 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:49

