Previsioni Meteo Siracusa per oggi Domenica 11 Febbraio

Le previsioni meteo per Domenica 11 Febbraio a Siracusa promettono una giornata variabile e in parte instabile. Sin dalle prime ore del mattino, ci si aspetta una copertura nuvolosa che diminuirà nel corso della mattina, lasciando spazio anche a delle nubi sparse. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 12.1°C e i 15.4°C, con una leggera sensazione di fresco percepita.

Durante la mattina, i venti soffieranno principalmente da Ovest e Ovest-Sud Ovest, con velocità variabili che potranno raggiungere i 31.5km/h, contribuendo a mantenere una probabilità dell’umidità intorno al 67%.

Nel primo pomeriggio, verso le ore 13:00, è attesa un’aumento della copertura nuvolosa, la quale raggiungerà il picco massimo durante il pomeriggio e la sera. In questo periodo, ci si aspetta una precipitazione leggera di 0.16mm verso le 10:00, accompagnata da una probabilità di umidità che si aggira intorno al 57%.

La sera si prospetta coperta da nuvole, con la temperatura che si aggira intorno ai 13.1°C. I venti manterranno la loro direzione da Ovest e saranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare a toccare i 42.4km/h.

Nella notte, le nubi sparse daranno un po’ di tregua, e l’umidità si attesterà intorno al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 12.4°C con i venti che soffieranno costantemente da Ovest.

In sintesi, per Domenica 11 Febbraio a Siracusa, si possono aspettare condizioni meteo variabili, con cieli tendenzialmente coperti, la possibilità di precipitazioni leggere soprattutto nelle ore centrali della giornata, e venti moderati da Ovest. Chiunque abbia intenzione di programmare attività all’aperto è consigliato di tenere d’occhio queste previsioni e di prepararsi adeguatamente per affrontare possibili condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Siracusa

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 12.2° perc. 11.2° prob. 2 % 19.5 O max 36.6 Ponente 65 % 1002 hPa 8 nubi sparse 14° perc. 13.2° Assenti 18.3 OSO max 27.9 Libeccio 68 % 1004 hPa 11 nubi sparse 15.9° perc. 15° prob. 17 % 28.8 OSO max 34.3 Libeccio 55 % 1004 hPa 14 cielo coperto 14.7° perc. 13.8° prob. 19 % 30.7 OSO max 38.8 Libeccio 60 % 1003 hPa 17 cielo coperto 13.6° perc. 12.7° prob. 14 % 29.3 O max 41.2 Ponente 65 % 1005 hPa 20 cielo coperto 12.6° perc. 11.5° prob. 8 % 29.3 O max 44.6 Ponente 64 % 1007 hPa 23 nubi sparse 12.4° perc. 11.5° Assenti 32.3 O max 50.7 Ponente 70 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:50

