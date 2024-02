Previsioni Meteo Siracusa per domani Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Febbraio a Siracusa si presentano con cielo coperto per gran parte della giornata, con l’arrivo di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno abbastanza costanti, con picchi intorno ai 17°C nel corso della mattina e primi pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera.

Durante la notte, il cielo resterà coperto al 100%, mantenendo un’alta copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta ai venti provenienti da Sud – Sud Ovest con una velocità intorno ai 20km/h e raffiche che potranno raggiungere i 40km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità si manterrà intorno al 75%.

La mattina proseguirà con una situazione simile, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15-16°C, sottolineando la presenza di venti provenienti da Sud – Sud Ovest con velocità tra i 30 e i 40km/h. L’umidità resterà alta, intorno al 75-80%, mantenendo una sensazione di leggera umidità nell’aria.

Nel pomeriggio la situazione non cambierà sostanzialmente, con il cielo che rimarrà coperto al 100% e le temperature che raggiungeranno un picco di 17-17.5°C. Tuttavia, i venti aumenteranno di intensità, arrivando a quota 50-55km/h da Sud Ovest, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1003hPa.

Verso sera, la copertura nuvolosa resterà massiccia, ma è in questo periodo che si prevedono precipitazioni, sotto forma di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno lievemente, attestandosi intorno ai 15°C, e i venti raggiungeranno picchi di 50-55km/h da Sud – Sud Ovest, portando con sé un’aumentata umidità fino al 78%.

In conclusione, Sabato 10 Febbraio a Siracusa si caratterizzerà per una giornata prevalentemente nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature resteranno miti, mentre i venti potranno soffiare con intensità significativa, rendendo consigliabile prestare attenzione agli ombrelli e vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 15.3° perc. 14.7° Assenti 21.7 SO max 43.1 Libeccio 70 % 1009 hPa 3 cielo coperto 14.7° perc. 14.2° Assenti 17.9 SSO max 36 Libeccio 77 % 1007 hPa 6 cielo coperto 14.4° perc. 13.9° Assenti 15.8 SSO max 31 Libeccio 78 % 1006 hPa 9 cielo coperto 16.6° perc. 16.2° Assenti 26.7 S max 40.7 Ostro 74 % 1006 hPa 12 cielo coperto 17° perc. 16.6° Assenti 32.7 SSO max 46.7 Libeccio 69 % 1003 hPa 15 cielo coperto 17.4° perc. 16.8° prob. 8 % 31.4 SO max 56.7 Libeccio 60 % 1002 hPa 18 cielo coperto 15.8° perc. 15.4° prob. 13 % 25.5 SSO max 41.4 Libeccio 74 % 1003 hPa 21 pioggia leggera 15.7° perc. 15.2° 0.14 mm 31.1 SSO max 52.6 Libeccio 72 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:48

