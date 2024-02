Previsioni Meteo Siracusa per domani Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 13 Febbraio a Siracusa mostrano un’influente presenza di nuvole durante la notte fino alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 70-80% con una temperatura minima di 10.5°C. Durante questa prima fase della giornata, sono possibili leggere precipitazioni con una probabilità variabile tra il 25% e il 9%.

Il sole farà capolino in modo sempre più deciso durante la mattina, portando a una diminuzione della nuvolosità. A partire dalle 08:00, ci si potrà aspettare un cielo sereno con una probabilità di copertura nuvolosa indicata intorno al 2%. La temperatura aumenterà gradualmente, attestandosi intorno a 13.4°C alle 09:00, con una leggera percentuale di umidità e pressione atmosferica costante sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il sole sarà predominante con una probabilità di copertura nuvolosa tra lo 0% e il 7%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14.8°C, con una leggera brezza che soffierà con velocità variabile tra i 10km/h e i 14km/h.

La situazione rimarrà stabile anche in serata, con un cielo completamente sgombro da nubi. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno a 11.2°C alle 23:00. La pressione atmosferica si manterrà costante sui 1018hPa.

In conclusione, Martedì 13 Febbraio a Siracusa si prospetta come una giornata con cielo sereno e temperature gradevoli, invitando a godersi appieno le attività all’aperto. Sia agli abitanti locali che ai visitatori della città, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche nelle prime ore della giornata e di indossare strati leggeri per adattarsi alle variazioni delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.1° perc. 11° Assenti 12.2 ONO max 18.5 Maestrale 65 % 1011 hPa 3 cielo coperto 11.4° perc. 10.4° prob. 25 % 10.9 NO max 12.8 Maestrale 68 % 1011 hPa 6 nubi sparse 10.3° perc. 9.3° prob. 25 % 14.5 NNO max 17.4 Maestrale 72 % 1012 hPa 9 cielo sereno 13.4° perc. 12.4° Assenti 13 N max 16.6 Tramontana 61 % 1014 hPa 12 cielo sereno 14.3° perc. 13.2° Assenti 14 NE max 16.4 Grecale 57 % 1014 hPa 15 cielo sereno 14.8° perc. 13.9° Assenti 10.6 ENE max 15.9 Grecale 59 % 1014 hPa 18 cielo sereno 13.4° perc. 12.6° Assenti 5 NNE max 8.9 Grecale 69 % 1017 hPa 21 cielo sereno 12.2° perc. 11.3° Assenti 12 N max 14 Tramontana 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:50

