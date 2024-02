Previsioni Meteo Siracusa per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 11 Febbraio a Siracusa confermano un’instabilità meteorologica diffusa lungo l’intera giornata. Durante la notte, si prevede l’arrivo di piogge leggere con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera temperatura percepita di 15.4°C. Il vento soffierà a velocità considerevole, toccando i 31.4 km/h e le raffiche potrebbero arrivare a 49.8 km/h. Le precipitazioni sono stimate intorno a 0.12mm, mentre l’umidità si attesterà al 64%. La pressione atmosferica sarà di 1002hPa.

Il mattino vedrà un cielo nuvoloso con probabilità di piogge leggere. La copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, passando dall’87% del primo mattino all’8% intorno alle 7:00. Le temperature oscilleranno tra i 12.1°C e i 14.9°C, con venti che raggiungeranno i 40.5 km/h. L’umidità si manterrà tra il 65% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà attorno ai 1003hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con probabilità più alte di piogge. La copertura nuvolosa sarà particolarmente densa, arrivando al 99% durante le prime ore del pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui 15.9°C, con venti che potrebbero raggiungere i 36.4 km/h. Le precipitazioni saranno più probabili, con valori intorno al 48%. L’umidità si manterrà stabile intorno al 58-61%, mentre la pressione atmosferica si aggira tra 1002hPa e 1003hPa.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, dando spazio ad un cielo più sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 12.4°C, con venti che raggiungeranno i 50.1 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà drasticamente, attestandosi intorno al 2%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 61-68%. La pressione atmosferica salirà fino a 1007hPa.

In conclusione, Domenica 11 Febbraio a Siracusa vedrà un susseguirsi di condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da copertura nuvolosa, piogge leggere e venti intensi. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione, preparandosi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 16° perc. 15.4° 0.12 mm 31.4 SO max 49.8 Libeccio 64 % 1002 hPa 3 cielo coperto 13.4° perc. 12.8° prob. 14 % 11.7 OSO max 17.6 Libeccio 74 % 1001 hPa 6 cielo coperto 12.1° perc. 11.3° prob. 8 % 18.5 O max 31.6 Ponente 76 % 1002 hPa 9 nubi sparse 14.4° perc. 13.5° prob. 32 % 25.8 O max 35.4 Ponente 62 % 1004 hPa 12 nubi sparse 15.9° perc. 15° prob. 29 % 26.9 OSO max 34.3 Libeccio 56 % 1003 hPa 15 cielo coperto 14.9° perc. 14° prob. 36 % 29.6 O max 37.2 Ponente 61 % 1003 hPa 18 cielo coperto 12.8° perc. 11.9° prob. 34 % 27.2 O max 41.2 Ponente 68 % 1005 hPa 21 cielo sereno 12.4° perc. 11.4° prob. 2 % 27.6 ONO max 41.1 Maestrale 64 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.