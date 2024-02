Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Il clima a Reggio Calabria il prossimo Sabato 10 Febbraio sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa costante per l’intera giornata. Al mattino, dalle ore 6:00 fino alle ore 11:00, ci si aspetta una temperatura media di 15°C, con una percezione leggermente più bassa a causa della velocità del vento, che oscillerà dai 13.2 km/h alle 23.6 km/h provenendo prevalentemente da Sud Est. L’umidità si manterrà tra il 68% e il 75%, mentre la pressione atmosferica sarà attorno ai 1006hPa.

Nel pomeriggio, dalle ore 12:00 fino alle 17:00, le temperature salgono leggermente, toccando una media di 16.3°C, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 60.5 km/h. L’umidità invece comincerà a calare lievemente, attestandosi intorno al 66-72%, mentre la pressione dell’aria tenderà a diminuire fino a 1002hPa.

Durante la sera, a partire dalle 18:00 fino alle 23:00, ci sarà da tenere d’occhio la previsione di pioggia leggera, incrementando il rischio dalle 19:00 in poi. Le temperature si manterranno costanti, oscillando tra i 13.5°C e i 14.8°C, ma il vento potrebbe aumentare leggermente la sua velocità, arrivando fino ai 58km/h. Inoltre, si attendono precipitazioni tra i 0.14mm e i 0.27mm e l’umidità si manterrà costante intorno all’80%. D’altro canto, la pressione atmosferica oscillerà tra 1003hPa e 1004hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Febbraio a Reggio Calabria indicano una giornata con cielo coperto e possibili piogge leggere nel corso della serata. Le temperature saranno miti e il vento potrà raggiungere velocità notevoli. Tieni presente queste informazioni se hai intenzione di pianificare attività all’aperto per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 15.4° perc. 14.8° Assenti 14.1 SSE max 23.3 Scirocco 68 % 1007 hPa 8 cielo coperto 15.2° perc. 14.8° Assenti 19.1 SSE max 36.1 Scirocco 75 % 1007 hPa 11 cielo coperto 16.7° perc. 16.2° Assenti 23.6 SSE max 44.2 Scirocco 68 % 1004 hPa 14 cielo coperto 16.2° perc. 15.6° Assenti 30 S max 60.5 Ostro 69 % 1002 hPa 17 cielo coperto 15.7° perc. 15.1° prob. 2 % 30.6 S max 55 Ostro 67 % 1002 hPa 20 pioggia leggera 14.1° perc. 13.7° 0.27 mm 28.2 S max 57.5 Ostro 80 % 1004 hPa 23 cielo coperto 14° perc. 13.4° prob. 64 % 16.4 S max 36.4 Ostro 75 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:46

