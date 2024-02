Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Il tempo a Reggio Calabria per Sabato 24 Febbraio sarà caratterizzato da piogge leggere durante tutto il giorno. Le prime precipitazioni sono attese fin dalle prime ore della mattina, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si aggirano intorno ai +14°C, con una lieve diminuzione dell’umidità rispetto alle prime ore della notte.

Durante la mattina, le piogge proseguiranno con intensità variabile, mantenendo la temperatura costante attorno ai +14°C e con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 15-17km/h proveniente da Sud. L’umidità rimarrà elevata intorno all’89%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si manterranno costanti ma con una leggera riduzione della copertura nuvolosa, che potrebbe portare ad una diminuzione delle piogge. Le temperature saliranno leggermente fino a +16°C e la velocità del vento sarà di circa 12-14km/h proveniente ancora da Sud, con un’umidità che si manterrà intorno al 76%.

All’incirca dalle 18:00, le piogge potrebbero attenuarsi leggermente, mantenendo comunque la probabilità di precipitazioni compresa tra il 61% e il 74%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14-15°C, con una leggera diminuzione dell’umidità attorno all’81-83%.

Verso la sera, le precipitazioni potrebbero diminuire ulteriormente, con temperature che si aggireranno intorno ai +13-14°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est potrebbe aumentare leggermente, con raffiche fino a 30km/h, e un’umidità che si attesterà intorno all’84-85%.

In conclusione, per Sabato 24 Febbraio a Reggio Calabria sono attese piogge leggere per gran parte della giornata, con temperature stabili intorno ai +14-16°C, venti provenienti da Sud – Sud Est, e un’umidità che si manterrà elevata. È consigliabile prestare attenzione agli abbassamenti di visibilità e guidare con cautela in presenza di pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.1° perc. +13.7° 0.15 mm 19 S max 29.6 Ostro 85 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14° perc. +13.7° 0.35 mm 16.6 SSE max 27.8 Scirocco 87 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.72 mm 17.9 S max 31.9 Ostro 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.37 mm 12.4 SSO max 24.6 Libeccio 85 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.64 mm 16.1 S max 27.8 Ostro 79 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +16° perc. +15.6° 0.64 mm 12.7 SSE max 27 Scirocco 76 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.5 mm 16.2 SSE max 27.5 Scirocco 81 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.55 mm 15 SSE max 25.4 Scirocco 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.