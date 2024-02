Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata variegata, con cambiamenti nelle condizioni atmosferiche da tenere sotto controllo.

Durante la notte, ci aspettiamo pioggia leggera con 30% di copertura nuvolosa. La temperatura si aggirerà intorno agli 11°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 10.3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 12.7km/h, con raffiche che potrebbero superare i 20km/h. Ci saranno 0.16mm di precipitazioni con un’umidità del 83%.

Le prime ore della mattina dovrebbero portare qualche schiarita, con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 18%. Le temperature aumenteranno gradualmente, toccando i 13.2°C verso le 09:00. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, arrivando a 33.9km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e soleggiato, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime si attestano intorno ai 13.8°C con un lieve calo in seguito. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest potrebbe soffiare fino a 36.1km/h, probabilmente apportando sensazioni di freddo più accentuate.

In serata, il cielo si manterrà generalmente sereno, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra 5% e 12%. Le temperature si manterranno attorno agli 11°C, con una sensazione di freddo leggermente più pungente a causa del vento che si manterrà costante a velocità di 20-25km/h.

In conclusione, prenderò attenzione a questi cambiamenti nel meteo in modo da pianificare al meglio le attività all’aperto e garantire di essere adeguatamente preparati per qualsiasi eventualità. Buon San Valentino!

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11° perc. 10.3° 0.16 mm 12.7 NNO max 21.7 Maestrale 83 % 1018 hPa 3 cielo sereno 10.9° perc. 10.2° prob. 27 % 15.7 NNO max 25.3 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 poche nuvole 11.1° perc. 10.2° prob. 17 % 20.2 NNO max 30 Maestrale 75 % 1020 hPa 9 poche nuvole 13.2° perc. 12° Assenti 23.3 NNO max 33.9 Maestrale 57 % 1021 hPa 12 poche nuvole 13.8° perc. 12.4° Assenti 22.9 NNO max 31.8 Maestrale 46 % 1020 hPa 15 cielo sereno 12.9° perc. 11.6° Assenti 23.5 NNO max 36.1 Maestrale 52 % 1021 hPa 18 cielo sereno 11.1° perc. 10° Assenti 19.2 NNO max 30.4 Maestrale 67 % 1022 hPa 21 cielo sereno 10.8° perc. 9.8° Assenti 13.7 NNO max 23.1 Maestrale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:49

