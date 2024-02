Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata stabile e piacevole, perfetta per trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saranno comprese tra 11.4°C e 10.2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità intorno ai 5.5km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 76-78%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1029hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora sereno con una leggera copertura nuvolosa non superiore al 6%. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 14.5°C verso le 09:00, con una percezione di calore di 13.7°C. La brezza proveniente da Sud Ovest si intensificherà leggermente, raggiungendo i 4.2km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 65%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1030hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura variabile tra il 11-15%. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 14.7°C e 14°C, mentre la percezione di calore si attesterà intorno ai 67%. Il vento proveniente da Nord Ovest aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 9.4km/h per poi incrementare fino a 13.5km/h verso sera. Le precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 78% e una pressione atmosferica intorno ai 1029hPa.

Infine, per la sera, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4-10%. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai 11.6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord intorno ai 14km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno all’80% e una pressione atmosferica stabile a 1028-1029hPa.

In conclusione, Domenica 18 Febbraio a Reggio Calabria si prospetta come una giornata con meteo favorevole, condizioni ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il clima mite.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.4° perc. 10.7° Assenti 2.6 NE max 4.9 Grecale 78 % 1029 hPa 3 cielo sereno 11.3° perc. 10.5° Assenti 4.5 N max 6.4 Tramontana 77 % 1028 hPa 6 cielo sereno 11° perc. 10.2° Assenti 2.3 NE max 4.3 Grecale 76 % 1029 hPa 9 cielo sereno 14.5° perc. 13.7° Assenti 3.3 SO max 4.2 Libeccio 65 % 1030 hPa 12 poche nuvole 14.8° perc. 14.1° Assenti 3.7 OSO max 7.7 Libeccio 68 % 1029 hPa 15 poche nuvole 14.7° perc. 14° Assenti 4.8 NO max 9.4 Maestrale 67 % 1028 hPa 18 poche nuvole 12° perc. 11.4° Assenti 8.8 N max 13.5 Tramontana 79 % 1029 hPa 21 cielo sereno 11.6° perc. 10.9° Assenti 9.5 N max 14 Tramontana 79 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:52

