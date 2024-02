Previsioni Meteo Ragusa per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 22 Febbraio a Ragusa indicano una giornata abbastanza variabile, con un mix di cielo sereno e nubi sparse. Durante la notte, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature si manterranno sui 3.5°C, percepite come 0.5°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a una velocità di 12.2km/h.

Mentre la mattina avanza, il cielo continuerà a mostrare una tendenza al sereno, con una diminuzione della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 2% alle ore 7:00 e scenderà al 1% alle 8:00. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 11.7°C alle 9:00, con una percezione di 10.5°C. Il vento soffierà sempre dal Nord Est, con una velocità di 8.4km/h alle 9:00.

Nel corso del pomeriggio, ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 68% alle ore 15:00. Le temperature massime saranno di 13.9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 12.6km/h. L’umidità aumenterà fino al 65%.

Mentre la sera avanza, la copertura nuvolosa diminuirà nuovamente, scendendo al 53% alle ore 18:00. Le temperature scenderanno lievemente, attestandosi sui 6.3°C, con una percezione di 5.6°C. Il vento sarà molto leggero, arrivando da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 6km/h.

In conclusione, per Giovedì 22 Febbraio a Ragusa, ci aspettiamo temperature miti, una leggera brezza e una variazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Mantenendo queste informazioni a mente, potrete programmare le vostre attività in base alle previsioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.9° perc. 1° Assenti 11.8 NE max 15.4 Grecale 92 % 1021 hPa 8 cielo sereno 8.9° perc. 7.3° Assenti 10.4 NE max 14.7 Grecale 72 % 1022 hPa 11 cielo sereno 13.7° perc. 12.5° Assenti 4.3 E max 6.4 Levante 52 % 1021 hPa 14 nubi sparse 12° perc. 10.9° Assenti 14.1 OSO max 12.6 Libeccio 63 % 1020 hPa 17 nubi sparse 7.2° perc. 6.1° Assenti 6.7 OSO max 7.3 Libeccio 84 % 1020 hPa 20 cielo sereno 5.8° perc. 5.8° Assenti 3.7 NO max 5.8 Maestrale 91 % 1020 hPa 23 cielo sereno 5.5° perc. 5.5° Assenti 3 NO max 4.5 Maestrale 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 18:02

