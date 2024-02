Previsioni Meteo Ragusa per oggi Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 15 Febbraio a Ragusa promettono una giornata caratterizzata da bel tempo e cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, ci si aspetta che la temperatura si attesti intorno ai 0.5°C con una leggera percezione di freddo, dovuta a un vento proveniente dal Nord con velocità dai 7.6 agli 8 km/h. La copertura nuvolosa è assente e l’umidità raggiunge il 93%, mentre le precipitazioni non sono previste.

Con il sorgere del sole, la mattina si prevede appena una leggera variazione della temperatura, con la massima di 7.9°C attesa intorno alle ore 08:00. La direzione del vento si sposta a Nord – Nord Est e la velocità diminuisce gradualmente, attestandosi intorno ai 6.3 km/h.

Nel pomeriggio, non ci saranno sostanziali cambiamenti: il cielo resterà sereno con una temperatura massima prevista di 14.4°C alle ore 13:00. Il vento si sposterà a Ovest – Sud Ovest con velocità fino a 11.7 km/h e le precipitazioni e la copertura nuvolosa resteranno assenti.

La situazione rimarrà invariata anche in serata, con temperature intorno ai 6.4°C, un vento leggero proveniente da Nord Est e copertura nuvolosa pari allo 0%.

È importante notare che non sono previste precipitazioni per l’intera giornata, mentre l’umidità varierà tra il 40% e il 93%. La pressione atmosferica è attesa attorno ai 1023hPa, indicando condizioni atmosferiche stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Febbraio a Ragusa indicano una giornata soleggiata e piuttosto mite, con temperature massime attorno ai 14.4°C. Il vento sarà presente, ma non si prevedono condizioni meteorologiche avverse durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 1.2° perc. -1.5° Assenti 8.7 N max 9 Tramontana 88 % 1022 hPa 8 cielo sereno 7.9° perc. 7.3° Assenti 5.1 NNE max 6.3 Grecale 56 % 1023 hPa 11 cielo sereno 13.6° perc. 12° Assenti 6.2 OSO max 5.8 Libeccio 36 % 1023 hPa 14 cielo sereno 13.9° perc. 12.4° Assenti 10.2 OSO max 11.7 Libeccio 41 % 1021 hPa 17 cielo sereno 7° perc. 7° Assenti 2.4 ONO max 3.2 Maestrale 75 % 1022 hPa 20 cielo sereno 6.4° perc. 5.2° Assenti 6.5 NE max 6.4 Grecale 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno 5.9° perc. 4.9° Assenti 5.5 ENE max 5.8 Grecale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:56

