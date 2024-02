Previsioni Meteo Ragusa per domani Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Il prossimo Sabato 24 Febbraio a Ragusa ci attende una giornata caratterizzata da piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno tra i +9,3°C e i +14,2°C, con sensazioni termiche comprese tra i +7,0°C e i +13,3°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, ci aspettiamo cielo coperto con una temperatura di +9,8°C. Le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge leggere nelle prime ore del mattino, con rischio di precipitazioni maggiore alle 03:00, 04:00 e 05:00.

Durante la mattina, le piogge leggere proseguiranno con temperature che tenderanno ad aumentare leggermente fino a +13,6°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con temperature che si manterranno intorno ai +12-13°C.

Anche in sera, il maltempo non darà tregua con piogge persistenti e una temperatura che si attesterà intorno ai +9-10°C.

In sintesi, Sabato 24 Febbraio a Ragusa sarà caratterizzato da un’intensa perturbazione che apporterà piogge leggere per l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.8° perc. +7.9° prob. 12 % 13.9 S max 32.2 Ostro 90 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +10.9° perc. +10.4° 0.28 mm 22.7 SSO max 44.2 Libeccio 90 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +10.3° perc. +9.8° 0.26 mm 18.5 SSO max 34 Libeccio 93 % 1013 hPa 9 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 30 % 12.6 SO max 28.9 Libeccio 81 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +14.2° perc. +13.3° 0.32 mm 21.1 SO max 40 Libeccio 65 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +12° perc. +11.3° 0.24 mm 8.5 SO max 22.3 Libeccio 78 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +9.7° perc. +9.2° 0.26 mm 5.8 ESE max 6.1 Scirocco 89 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +10.3° perc. +9.8° 0.76 mm 16.4 SSO max 34.2 Libeccio 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:15

