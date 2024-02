Previsioni Meteo Ragusa per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Febbraio a Ragusa promettono una giornata variabile, con pioggia leggera che andrà via via attenuandosi nel corso della giornata. Le prime ore della notte, comprese tra le 00:00 e le 05:00, saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 7-9°C, ma la percezione sarà più fredda a causa dei venti provenienti da ovest con velocità tra i 15 e i 33 km/h, con raffiche fino a 42.6 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 92-88%, con una pressione atmosferica di 1003-1002hPa.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 11:00, le precipitazioni continueranno ma con una diminuzione della copertura nuvolosa, che oscillerà tra il 77% e il 93%. Le temperature aumenteranno gradualmente fino ad arrivare a 11°C, con una percezione di freddo inferiore rispetto alle prime ore della mattina. I venti, seppur in calo, continueranno a soffiare dai quadranti ovest e nord-ovest, con raffiche fino a 38.2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81-74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà su valori intorno ai 1003-1004hPa.

Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 17:00, le precipitazioni si faranno più consistenti, con valori intorno ai 0.25-0.57mm e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 85-94%. Le temperature si manterranno sui 9-10°C, con una percezione di freddo che potrebbe aumentare a causa dei venti provenienti da ovest, con raffiche fino a 40.1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 79-78%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 1004-1005hPa.

Nella fascia oraria della sera, tra le 18:00 e le 23:00, le nubi si diraderanno, con una diminuzione delle precipitazioni e delle coperture nuvolose. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 6°C e i 7°C, con una percezione di freddo che potrebbe essere accentuata dai venti sempre presenti e provenienti da ovest-nord-ovest, con raffiche fino a 46.8 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi sui valori intorno all’86-85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1005-1009hPa.

In conclusione, per Domenica 11 Febbraio a Ragusa, ci si aspetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con venti persistenti e una percezione di freddo maggiore a causa delle raffiche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante aggiornamento.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 9.6° perc. 7.4° 0.37 mm 15.3 OSO max 34.1 Libeccio 87 % 1003 hPa 3 cielo coperto 7.4° perc. 5.9° prob. 10 % 8.4 O max 12.2 Ponente 87 % 1002 hPa 6 pioggia leggera 7.3° perc. 3.3° 0.17 mm 27.1 ONO max 42.6 Maestrale 92 % 1003 hPa 9 pioggia leggera 8.7° perc. 6.6° 0.13 mm 13.5 O max 34.7 Ponente 81 % 1004 hPa 12 pioggia leggera 10.3° perc. 9.4° 0.57 mm 30 O max 38.2 Ponente 78 % 1004 hPa 15 cielo coperto 9.2° perc. 5.5° prob. 70 % 30.4 O max 43.6 Ponente 78 % 1004 hPa 18 nubi sparse 6.9° perc. 2.9° prob. 59 % 26.6 ONO max 45.4 Maestrale 86 % 1007 hPa 21 poche nuvole 6.5° perc. 3° prob. 26 % 20 ONO max 43 Maestrale 84 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:51

