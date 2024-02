Previsioni Meteo Ragusa: Domani Sabato 3 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 3 Febbraio a Ragusa promettono una giornata in gran parte soleggiata e piuttosto fresca.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 2%. La temperatura si attesterà attorno ai 4.5°C, ma la temperatura percepita sarà di circa 3.1°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 6.3km/h provenendo da nord – nord est, senza precipitazioni e con un’umidità del 86%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una temperatura in crescita fino a 9.8°C entro le 09:00. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva. La velocità del vento diminuirà gradualmente, raggiungendo i 3.3km/h da est entro le 09:00. L’umidità si ridurrà al 62%, e le condizioni di meteo saranno stabili.

Nel primo pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità con la presenza di nubi sparse. La temperatura massima sarà di 12°C entro le 13:00, con un leggero aumento della velocità del vento che si attesterà intorno agli 8.3km/h da sud ovest. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità resterà intorno al 53%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse si manterranno con una copertura nuvolosa inferiore al 30%, mentre la temperatura registrerà un calo fino a 5.3°C entro le 23:00. Il vento soffierà a una velocità di 5.9km/h da nord. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno all’84%.

In conclusione, Sabato 3 Febbraio a Ragusa si prospetta un giorno caratterizzato da un cielo in prevalenza sereno o con nubi sparse in alcuni momenti della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4.2°C e i 12°C, con sensazioni termiche adeguate alla temperatura effettiva. Il vento sarà discreto, ma senza raffiche o precipitazioni significative. L’umidità si manterrà su valori medi, garantendo condizioni di meteo stabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4.5° perc. 3.1° Assenti 6.3 NNE max 6.3 Grecale 86 % 1028 hPa 3 cielo sereno 4.3° perc. 3.4° Assenti 4.9 NNO max 5.3 Maestrale 84 % 1027 hPa 6 cielo sereno 4.2° perc. 2.5° Assenti 7.1 NNE max 7.2 Grecale 84 % 1028 hPa 9 cielo sereno 9.8° perc. 9.8° Assenti 3.3 E max 5.4 Levante 62 % 1029 hPa 12 cielo sereno 11.8° perc. 10.4° Assenti 6.8 SO max 6.5 Libeccio 53 % 1028 hPa 15 nubi sparse 10.7° perc. 9.5° Assenti 8.7 SO max 8.5 Libeccio 61 % 1028 hPa 18 nubi sparse 6° perc. 6° Assenti 2.6 ONO max 4.3 Maestrale 83 % 1030 hPa 21 cielo sereno 5.4° perc. 5.4° Assenti 4.3 NNO max 5.4 Maestrale 84 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.