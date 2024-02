Previsioni Meteo Palermo per oggi Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per il prossimo sabato a Palermo indicano condizioni atmosferiche avverse per gran parte della giornata. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 9-11°C, percepite come leggermente più basse a causa dei venti provenienti da Sud – Sud Est con velocità comprese tra 12.8km/h e 14.4km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’87-90%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1004-1005hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di precipitazioni, a partire dalle 10:00 con piogge leggere che si intensificheranno rapidamente. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi attorno ai 13-14°C, ma la percezione sarà di un clima freddo a causa delle raffiche di vento che potranno raggiungere anche i 76.2km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni aumenteranno ulteriormente, trasformandosi in piogge moderate con raffiche di vento che potranno superare i 60km/h. Le temperature diminuiranno, e la combinazione di pioggia e vento renderà il clima particolarmente sgradevole. L’umidità resterà elevata, oscillando tra l’83% e il 92%, mentre la pressione atmosferica calerà lentamente attorno ai 999-1000hPa.

La situazione meteorologica non migliorerà nella sera, con piogge moderate e una diminuzione graduale delle temperature, che si aggireranno attorno ai 9-10°C, ma la percezione sarà di un clima più freddo, con una sensazione termica inferiore, a causa dei venti in intensificazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un sabato caratterizzato da piogge persistenti, venti forti e temperature in diminuzione nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione e prepararsi adeguatamente per affrontare condizioni climatiche avverse se si prevede di uscire o viaggiare durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11° perc. 10.4° Assenti 13.3 SSE max 27.2 Scirocco 84 % 1005 hPa 8 cielo coperto 11.5° perc. 10.9° Assenti 19.4 SSE max 51.7 Scirocco 83 % 1004 hPa 11 pioggia leggera 11.1° perc. 10.5° 0.83 mm 31 S max 77.6 Ostro 83 % 1002 hPa 14 pioggia leggera 11.5° perc. 10.8° 0.26 mm 30.3 SSO max 64.9 Libeccio 83 % 999 hPa 17 pioggia moderata 9.5° perc. 6.3° 2.93 mm 24.5 SSO max 53.9 Libeccio 92 % 1000 hPa 20 pioggia leggera 9.3° perc. 7.2° 0.43 mm 13.9 S max 32.9 Ostro 95 % 1002 hPa 23 pioggia leggera 8.3° perc. 6.5° 0.23 mm 10.8 SSO max 14.8 Libeccio 94 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:55

