Previsioni Meteo Palermo per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Palermo promettono una giornata caratterizzata da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 88% e il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 7-9°C, con una lieve velocità del vento che varierà da 3.2 a 6.3 km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità sottostante all’8%, mentre l’umidità atmosferica sarà del 78-79%. La pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1013 hPa.

Al sorgere del sole, ci si aspetta un graduale miglioramento delle condizioni con la formazione di nubi sparse e poche nuvole nelle prime ore della mattina. La copertura nuvolosa diminuirà dal 41% al 4%, mentre la velocità del vento crescerà fino a toccare i 15.3 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 7.5°C e i 10.6°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. L’umidità si attesterà intorno al 66-77%, con una pressione atmosferica che aumenterà leggermente fino a 1015 hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo manterrà le sue nuvole sparse con una copertura che oscillerà tra il 3% e il 43%. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 12.5°C, con una velocità del vento che raggiungerà i 22.5 km/h. L’umidità atmosferica aumenterà fino al 64%, mentre la pressione si attesterà intorno ai 1015 hPa. Le precipitazioni avranno una probabilità compresa tra l’1% e l’11%.

In serata, le condizioni meteo si manterranno stabili, con nubi sparse e poche nuvole che caratterizzeranno il cielo con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 16% e il 41%. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C, con una velocità del vento che raggiungerà i 16.8 km/h. L’umidità sarà compresa tra l’87% e il 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Palermo suggeriscono un’andamento complessivamente mite, seppur con variazioni significative delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Sia chi si prepara per le prime ore del mattino che per il pomeriggio e la serata, dovrebbe considerare le variazioni delle condizioni meteo per mantenere il massimo comfort e la sicurezza.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.5° perc. 8.5° prob. 8 % 4.7 NNO max 6 Maestrale 78 % 1013 hPa 8 poche nuvole 9.1° perc. 8.3° Assenti 6.4 NO max 9.9 Maestrale 73 % 1015 hPa 11 cielo sereno 12.5° perc. 11.4° prob. 1 % 12.3 NNO max 17.7 Maestrale 60 % 1015 hPa 14 nubi sparse 12.3° perc. 11.2° prob. 8 % 15.8 NNO max 20.7 Maestrale 60 % 1015 hPa 17 poche nuvole 7.1° perc. 5° prob. 20 % 10.6 NNO max 12.3 Maestrale 89 % 1017 hPa 20 nubi sparse 6.3° perc. 4.4° prob. 11 % 9.1 NNO max 11.2 Maestrale 93 % 1020 hPa 23 nubi sparse 7.4° perc. 5.3° prob. 9 % 11.7 NNO max 16.8 Maestrale 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.