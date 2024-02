Previsioni Meteo Palermo per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio a Palermo prevedono un miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata. Faremo un’analisi approfondita delle previsioni per darti un quadro chiaro di cosa aspettarti.

Durante la notte (00:00-05:00), si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 54% e il 57%. Le temperature oscilleranno tra i 6.7°C e i 7°C con una leggera diminuzione della temperatura percepita, che si attesterà tra i 4.7°C e i 5°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 8.5km/h e i 10.3km/h provenendo prevalentemente dall’Ovest – Sud Ovest. Sono attese precipitazioni con una probabilità che si attesterà intorno al 55-57%.

Al risveglio, durante la mattina (06:00-12:00), il cielo si presenterà con nubi sparse nella prima parte della mattinata, per poi evolversi in un cielo sereno. La copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, raggiungendo il 2% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno dai 6°C fino a toccare i 12.1°C verso mezzogiorno, mentre la temperatura percepita si manterrà sopra i 4.2°C per tutta la mattina. Il vento soffierà costantemente dall’Ovest a velocità tra i 7.8km/h e i 19.6km/h, con raffiche fino a 28.9km/h, mentre le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si manterrà tra il 58% e l’80%, con una pressione atmosferica che oscillerà tra 1009hPa e 1011hPa.

Nel corso del pomeriggio (13:00-17:00), il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse a partire dalle 13:00, con una copertura nuvolosa che salirà fino all’80%. Le temperature massime saranno attorno ai 12.2°C e la temperatura percepita si manterrà sopra i 10.9°C. Il vento sarà vario tra i 15.6km/h e i 20.4km/h provenendo dall’Ovest. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità che salirà al 63% e una pressione atmosferica costante a 1009hPa.

Nella sera (18:00-23:00), il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno tra i 6.4°C e i 7.4°C con una corrispondente temperatura percepita. Il vento sarà soprattutto orientato verso Sud e Sud Ovest a una velocità tra i 3.9km/h e i 6.7km/h. Si registreranno precipitazioni, con una probabilità del 17-100%, e si prevede una pressione atmosferica tra 1011hPa e 1012hPa.

In conclusione, Lunedì 12 Febbraio a Palermo vedrà un andamento meteo caratterizzato da nubi sparse iniziali, temperatura in aumento e leggere precipitazioni durante la serata. Resta aggiornato sulle ultime previsioni e preparati ad affrontare la giornata in modo appropriato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 6.7° perc. 4.7° prob. 55 % 9.9 OSO max 17 Libeccio 82 % 1009 hPa 8 poche nuvole 8.3° perc. 6.6° prob. 11 % 10.1 O max 26.9 Ponente 80 % 1011 hPa 11 cielo sereno 11.9° perc. 10.6° prob. 17 % 18.1 O max 27 Ponente 58 % 1010 hPa 14 nubi sparse 11.8° perc. 10.6° Assenti 19.2 O max 24.8 Ponente 59 % 1009 hPa 17 cielo coperto 7.2° perc. 5.8° Assenti 7.3 O max 7.5 Ponente 85 % 1010 hPa 20 cielo coperto 6.5° perc. 5.7° prob. 8 % 5.1 SO max 5.8 Libeccio 89 % 1012 hPa 23 pioggia leggera 7.3° perc. 6.8° 0.45 mm 4.9 SSO max 5 Libeccio 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.