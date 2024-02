Previsioni Meteo Palermo per oggi Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Il tempo a Palermo giovedì 8 Febbraio si presenterà con cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa oscillerà tra lo 0% e il 10% durante il giorno, con un leggero aumento nella serata, arrivando al 13%. Le temperature saranno piuttosto miti con un calo previsto durante le ore serali.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 03:00, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 7.4°C e una velocità del vento di 8.9km/h proveniente da Sud Ovest.

Nel corso della mattina, dalle 06:00 alle 11:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che aumenteranno gradualmente da 7.5°C a 15°C. La velocità del vento si manterrà tra i 5.3km/h e i 11.2km/h durante queste ore.

Nel pomeriggio e nella prima parte della sera, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperatura che calerà gradualmente da 15.5°C a 7.4°C. La pressione atmosferica si attesterà intorno a 1015-1017hPa.

In conclusione, giovedì 8 Febbraio a Palermo si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. È previsto un leggero calo delle temperature serali, quindi se hai in programma attività all’aperto, assicurati di essere preparato per un po’ di fresco verso la sera. Queste previsioni meteo sono soggette a possibili variazioni, quindi assicurati di consultare aggiornamenti più vicini alla data.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.1° perc. 7.2° Assenti 6.3 OSO max 6.8 Libeccio 89 % 1017 hPa 8 cielo sereno 10.2° perc. 9.2° Assenti 5.3 OSO max 6.5 Libeccio 73 % 1017 hPa 11 cielo sereno 15° perc. 13.9° Assenti 7.7 O max 11.2 Ponente 51 % 1016 hPa 14 cielo sereno 15.1° perc. 14° Assenti 10.3 ONO max 14.4 Maestrale 53 % 1015 hPa 17 cielo sereno 9.1° perc. 8.5° Assenti 6 OSO max 6.8 Libeccio 80 % 1015 hPa 20 cielo sereno 7.6° perc. 6.3° Assenti 7.5 SO max 8 Libeccio 82 % 1017 hPa 23 cielo sereno 7.4° perc. 5.9° Assenti 8.4 SO max 8.9 Libeccio 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:53

