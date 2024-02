Previsioni Meteo Palermo per oggi Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Palermo per Domenica 18 Febbraio promettono una giornata caratterizzata da cielo sereno e poche nuvole, con variazioni di temperatura e venti leggeri. Nella notte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 8.4°C alle 4:00, in leggero calo fino a 6.7°C alle 23:00.

Al sorgere del sole, il cielo continuerà a essere ben sgombro, con una temperatura che raggiungerà i 13.1°C alle 9:00 e i 14.4°C alle 10:00. Durante la mattina, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con una leggera copertura nuvolosa che si affaccerà dopo le 10:00 mentre la temperatura si assesterà sui 15°C.

Nel pomeriggio, le nuvole aumenteranno leggermente con una copertura del 15-23%, ma la temperatura rimarrà piacevole sui 14-15°C.

Al tramonto, il cielo si libererà nuovamente, lasciando spazio a una serata con una copertura nuvolosa intorno al 10% e temperature intorno ai 6-7°C.

Globalmente, la giornata di Domenica 18 Febbraio a Palermo sarà caratterizzata da una cospicua assenza di precipitazioni e un vento leggero che non supererà i 10 km/h.

In conclusione, chiunque abbia in programma attività all’aperto potrà godere di una splendida giornata, senza preoccuparsi di pioggia o venti fastidiosi. Sfruttate al meglio le condizioni meteo favorevoli per trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta!

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Palermo

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.9° perc. 7.9° Assenti 1.1 NO max 4.3 Maestrale 77 % 1030 hPa 8 cielo sereno 10.6° perc. 9.4° Assenti 1.3 ENE max 2.3 Grecale 64 % 1031 hPa 11 cielo sereno 15.3° perc. 14.1° Assenti 2.5 NO max 3.5 Maestrale 45 % 1030 hPa 14 poche nuvole 15.4° perc. 14.4° Assenti 8.8 N max 8.4 Tramontana 51 % 1029 hPa 17 poche nuvole 8.2° perc. 7.8° Assenti 4.9 N max 5.3 Tramontana 85 % 1030 hPa 20 cielo sereno 6.9° perc. 6.9° Assenti 2.9 NO max 4.8 Maestrale 82 % 1030 hPa 23 cielo sereno 6.7° perc. 6.7° Assenti 2.2 O max 4.3 Ponente 74 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 18:03

