Previsioni Meteo Palermo per domani Domenica 25 Febbraio

StrettoWeb

Meteo a Palermo per Domenica 25 Febbraio

Le previsioni del tempo per Palermo domenica 25 Febbraio mostrano un’instabilità atmosferica che porterà piogge moderate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +11°C.

Notte: Durante la notte, ci sarà pioggia moderata con temperature che si aggireranno intorno ai +11°C. Il vento soffierà a 7,8km/h proveniente dal Sud – Sud Est.

Mattina: Le piogge moderate continueranno anche durante la mattina con temperature intorno ai +10-11°C. Il vento si intensificherà leggermente provenendo dal Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 15,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le precipitazioni si manterranno costanti, con venti che aumenteranno di intensità fino a 39,8km/h provenienti dal Nord. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C.

Sera: La copertura nuvolosa si attenuerà leggermente durante la sera, passando da piogge a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +11-12°C con venti provenienti dal Nord Ovest a circa 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo domenica 25 Febbraio indicano una giornata caratterizzata da piogge moderate e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione agli sbalzi climatici e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +11.5° perc. +11.1° 2.16 mm 7.8 SSE max 13.8 Scirocco 92 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +11.3° perc. +10.9° 1.19 mm 5.9 ESE max 8.1 Scirocco 92 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 2.04 mm 4 SE max 8.1 Scirocco 91 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 1.1 mm 8.4 NNO max 11.6 Maestrale 92 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +11.7° perc. +11.3° 2.92 mm 20.3 NNO max 27.9 Maestrale 92 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +12.2° perc. +11.7° 0.2 mm 29.5 NNO max 42.6 Maestrale 83 % 1007 hPa 18 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 77 % 28.9 NNO max 41.8 Maestrale 81 % 1010 hPa 21 nubi sparse +12° perc. +11.4° prob. 19 % 23 NO max 33.2 Maestrale 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.