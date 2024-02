Previsioni Meteo Messina per domani Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Messina per Venerdì 9 Febbraio evidenziano un andamento piuttosto stabile durante la giornata.

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile intorno al 1%. Le temperature si manterranno sui 12.0°C, con una percezione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina ci si può aspettare un cielo sereno con una leggera percentuale di nuvole (circa 8%), con temperature in lieve aumento, arrivando fino a 15.3°C attorno alle 08:00.

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica non subirà grossi cambiamenti, con un aumento della percentuale di copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature massime saranno intorno ai 17.6°C.

Anche la sera si caratterizzerà per un cielo completamente coperto con temperature che tenderanno a diminuire gradualmente fino a 14°C.

Complessivamente, le previsioni meteo per Venerdì 9 Febbraio a Messina indicano quindi una giornata che va da sereno a nuvoloso, con una leggera variazione delle temperature e un lieve aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 12.4° perc. 11.8° Assenti 4.2 NNE max 8.1 Grecale 79 % 1016 hPa 3 cielo sereno 12.4° perc. 11.6° Assenti 4.7 E max 9.1 Levante 76 % 1014 hPa 6 cielo sereno 12.1° perc. 11.1° Assenti 6 S max 8.4 Ostro 66 % 1014 hPa 9 poche nuvole 16.9° perc. 15.9° Assenti 5.5 SSE max 8 Scirocco 47 % 1014 hPa 12 nubi sparse 17.6° perc. 16.6° Assenti 10.4 S max 18.4 Ostro 46 % 1011 hPa 15 cielo coperto 17° perc. 16.3° Assenti 13.4 SSE max 24.6 Scirocco 59 % 1009 hPa 18 cielo coperto 15.1° perc. 14.3° Assenti 21 SSE max 35.9 Scirocco 66 % 1009 hPa 21 cielo coperto 14.5° perc. 13.8° Assenti 24.3 SSE max 38.7 Scirocco 67 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:44

