Previsioni Meteo Messina per domani Sabato 17 Febbraio

Le previsioni del tempo a Messina per Sabato 17 Febbraio sono disponibili. Quindi, se ti stai chiedendo cosa aspettarti, continua a leggere per avere tutte le informazioni necessarie.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 29% e il 55%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11.2°C con una leggera sensazione di fresco, di circa 10.6°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est ad una velocità di da 10.5km/h a 18.6km/h, con raffiche occasionali che raggiungeranno i 15km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà alta intorno all’84%. La pressione atmosferica sarà di 1023hPa.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 11% e il 20%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15°C e una temperatura percepita di 14.3°C. Il vento si manterrà moderato, proveniente da Sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 18.9km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 70%. La pressione atmosferica salirà a 1025hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Le temperature massime saranno di circa 16.4°C con una sensazione di caldo che si attesterà sui 15.6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud, e le raffiche raggiungeranno al massimo i 8.9km/h. Le precipitazioni continueranno a rimanere assenti, mentre l’umidità si manterrà sui livelli del 59%. La pressione atmosferica sarà di 1024hPa.

Infine, in serata il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e una copertura nuvolosa bassissima, intorno allo 0-1%. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 12.1°C, con una percezione di calore di 11.5°C. Il vento soffierà da Sud, con raffiche fino a 13.8km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità sarà costante all’83%. La pressione atmosferica aumenterà a 1027-1028hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Messina mostrano un giorno piacevole con cielo sereno e temperature in rialzo, ideale per godersi un fine settimana all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.4° perc. 10.7° Assenti 12.1 SSE max 18.6 Scirocco 81 % 1023 hPa 3 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° Assenti 10.9 SSE max 16.5 Scirocco 83 % 1022 hPa 6 nubi sparse 11.2° perc. 10.6° Assenti 10.9 SSE max 15.8 Scirocco 84 % 1024 hPa 9 poche nuvole 15° perc. 14.3° Assenti 10.8 S max 14.7 Ostro 64 % 1025 hPa 12 cielo sereno 16.3° perc. 15.5° Assenti 5.9 S max 9.9 Ostro 60 % 1024 hPa 15 cielo sereno 15.7° perc. 15° Assenti 6.3 S max 8.6 Ostro 64 % 1025 hPa 18 cielo sereno 12.1° perc. 11.5° Assenti 10.8 S max 13.8 Ostro 83 % 1027 hPa 21 cielo sereno 11.7° perc. 11.2° Assenti 8.2 SSE max 10.7 Scirocco 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:52

