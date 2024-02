Previsioni Meteo Enna per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Enna promettono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e serene. Nella notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso le prime ore del mattino, ma rimarrà comunque scarsa. Le temperature oscilleranno intorno ai 3 gradi e la percezione di freddo sarà accentuata dalle basse temperature che potranno raggiungere anche lo 0.8°C. Il vento soffierà a circa 8km/h provenendo da nord-nord ovest, con raffiche fino a 7.6km/h. Le probabilità di precipitazioni restano basse, appena al 3%, mentre l’umidità sarà intorno all’87% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà notevolmente fino a lasciare spazio ad un cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 6.9°C intorno alle 08:00 e 9.8°C alle 09:00. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo una velocità di 18km/h provenendo da nord. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 55% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Durante il pomeriggio, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con un cielo sempre sereno e un’umidità che tenderà a diminuire fino al 47% intorno alle 12:00 e 13:00. Le temperature massime saranno di 13°C, mentre il vento soffierà da nord-nord ovest a una velocità di 16.2km/h con raffiche fino a 4% di probabilità di precipitazioni.

Al tramonto, il cielo resterà sereno con una lieve aumentata delle probabilità di precipitazioni, ma comunque contenute. Le temperature caleranno leggermente fino ai 4.3°C e il vento soffierà da nord-nord ovest a 17.7km/h. L’umidità accrescerà al 94% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Enna indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature minime intorno ai 3°C durante la notte e massime fino ai 13°C durante il pomeriggio. Le condizioni atmosferiche complessivamente saranno stabili, senza precipitazioni significative e con venti moderati provenienti da nord.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 3° perc. 0.8° prob. 3 % 8 NNO max 7.6 Maestrale 87 % 1012 hPa 8 poche nuvole 6.9° perc. 5.3° Assenti 8.5 NNO max 14.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 11 cielo sereno 12.2° perc. 10.7° Assenti 12.5 NNO max 16.4 Maestrale 47 % 1014 hPa 14 cielo sereno 12.7° perc. 11.3° prob. 4 % 14 NNO max 15.6 Maestrale 49 % 1013 hPa 17 cielo sereno 6.1° perc. 3.7° prob. 18 % 11.6 N max 13 Tramontana 79 % 1016 hPa 20 cielo sereno 4.1° perc. 1.3° prob. 18 % 11.4 N max 14.9 Tramontana 93 % 1019 hPa 23 cielo sereno 3.9° perc. 1° prob. 21 % 11.8 NNO max 15.2 Maestrale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:55

