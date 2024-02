Previsioni Meteo Enna per oggi Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Enna domani promettono una giornata soleggiata con cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, con valori che oscilleranno tra i 15°C e i 5°C.

Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente da 5.5°C a 4.5°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra 5.3km/h e 5.6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà costante intorno al 79-81%. La pressione atmosferica oscillerà intorno ai 1017hPa.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà limpido, con temperature che raggiungeranno i 6.1°C. Il vento soffierà ancora leggero da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 5.8km/h.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradatamente, raggiungendo i 13.6°C. Il vento aumenterà leggermente d’intensità, arrivando a soffiare a 14.2km/h da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità diminuirà leggermente al 49%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature arriveranno a 15.1°C, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di 15.7km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità aumenterà leggermente al 43%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mentre il sole si prepara a tramontare, il cielo continuerà ad essere sereno, con temperature che si abbasseranno a 8.8°C. Il vento perdurerà da Ovest a una velocità di 9.5km/h. Anche in queste ore, le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità aumenterà fino al 70%. La pressione atmosferica raggiungerà i 1015hPa.

Nella sera, la situazione meteorologica rimarrà stabile, con cielo sereno e temperature più fresche, intorno ai 6.9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 5.8km/h, mentre le precipitazioni saranno ancora assenti. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica oscillerà intorno ai 1016hPa.

In generale, domani a Enna si prospetta una giornata soleggiata e asciutta, con temperature fresche ma in aumento, ideale per chiunque voglia godersi una passeggiata all’aperto o svolgere attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.1° perc. 3.3° Assenti 7.7 NO max 7.6 Maestrale 88 % 1016 hPa 8 cielo sereno 8.6° perc. 7.8° Assenti 6.3 NO max 8.7 Maestrale 73 % 1017 hPa 11 cielo sereno 15° perc. 13.7° Assenti 11.7 ONO max 16.6 Maestrale 42 % 1016 hPa 14 cielo sereno 15.8° perc. 14.4° Assenti 14.8 O max 19.3 Ponente 38 % 1014 hPa 17 cielo sereno 8.8° perc. 7.6° Assenti 7.8 O max 9.5 Ponente 70 % 1015 hPa 20 cielo sereno 6.4° perc. 5.5° Assenti 5.4 ONO max 5.3 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 cielo sereno 5.5° perc. 4.5° Assenti 5.6 ONO max 5.5 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.