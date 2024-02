Previsioni Meteo Enna per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 14 Febbraio si prospetta una giornata di meteo stabile ad Enna, con cieli prevalentemente sereni per l’intera durata della giornata. Le prime ore della notte saranno caratterizzate da poche nuvole, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 11% e il 21%. Le temperature si manterranno comprese tra 3.7°C e 4.3°C, con una leggera sensazione di freddo, e una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 20%. La velocità del vento raggiungerà punte di 18km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà elevata, pari al 94%, e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1020hPa.

Nel corso delle prime ore della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, attestandosi attorno al 10-20%, con una temperatura che gradualmente salirà da 4°C a 9.6°C. La velocità del vento aumenterà fino a 40.9km/h provenienti da Nord, mantenendo un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1022hPa.

Nel corso della mattina e fino al primo pomeriggio, cielo sereno e una leggera brezza caratterizzeranno le condizioni del meteo ad Enna. Le temperature saranno in costante aumento, oscillando tra 9.6°C e 11.9°C, con il vento che soffierà da Nord a una velocità massima di 40.8km/h, mantenendo un’umidità intorno al 42%.

Nel corso del pomeriggio, il meteo ad Enna sarà caratterizzato da un cielo terso e temperature piacevoli che si aggireranno tra i 8.5°C e i 11.8°C, con venti provenienti da Nord e una modesta velocità intorno ai 30km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47%, con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Al tramonto e in serata, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, fermandosi attorno ai 3.5°C con un aumento dell’umidità fino al 90%. Il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà intorno all’1-3%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Enna indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in aumento fino al primo pomeriggio, un vento moderato e un’umidità stabile durante l’intera giornata. Consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 3.7° perc. 0.8° prob. 21 % 11.7 NNO max 14.3 Maestrale 94 % 1020 hPa 3 poche nuvole 4.1° perc. 1.4° prob. 23 % 10.8 NNO max 15.7 Maestrale 94 % 1020 hPa 6 poche nuvole 4° perc. 1.6° prob. 20 % 9.5 NNO max 13.5 Maestrale 88 % 1021 hPa 9 cielo sereno 9.6° perc. 7.1° Assenti 18.6 N max 40.9 Tramontana 56 % 1022 hPa 12 cielo sereno 11.9° perc. 10.2° Assenti 22.2 N max 36.7 Tramontana 42 % 1021 hPa 15 cielo sereno 10.5° perc. 8.8° Assenti 18 N max 29.4 Tramontana 47 % 1021 hPa 18 cielo sereno 4.1° perc. 1.8° Assenti 9.2 N max 11.7 Tramontana 83 % 1023 hPa 21 cielo sereno 3° perc. 1° Assenti 7.6 NNO max 9 Maestrale 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.