Previsioni Meteo Enna per domani Martedì 20 Febbraio

Martedì 20 Febbraio, le previsioni del tempo per Enna indicano un’inizio di giornata con cielo coperto e temperature piuttosto miti durante la notte. La temperatura alle prime ore del mattino oscillerà intorno ai 6°C, accompagnata da una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà lieve, tra i 3.5 e i 4.2 km/h provenienti da direzioni variabili.

Proseguendo verso la mattina, il cielo resterà coperto e la temperatura salirà fino a raggiungere i 9.6°C a partire dalle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà elevata, oscillando tra il 96% e il 100%, mentre l’umidità registrerà valori compresi tra il 78% e il 93%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10.3 km/h, con raffiche fino a 11.6 km/h. L’aumento della velocità del vento potrebbe portare ad un leggero innalzamento della temperatura percepita rispetto a quella effettiva.

Durante il pomeriggio, è attesa la persistenza di condizioni meteorologiche instabili, con piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai 10-11°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà ulteriormente, superando i 13 km/h, con raffiche fino a 14.3 km/h. Le precipitazioni, seppur di modesta entità, potrebbero risultare prolungate nel corso del pomeriggio.

Nella sera, non è atteso un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche, con cielo coperto, temperature intorno ai 7-8°C e possibili riduzioni della visibilità a causa della copertura nuvolosa. La velocità del vento potrà mantenere valori tra i 6 e i 8 km/h, con leggere probabilità di precipitazioni fino al 34%. La situazione tenderà a rimanere stabile anche nelle prime ore della notte successiva.

In sintesi, per martedì 20 Febbraio a Enna si prevede una giornata caratterizzata da previsioni meteo poco favorevoli, con cielo coperto, piogge leggere e temperature che non subiranno variazioni significative nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e alla visibilità, soprattutto in presenza di piogge, e adeguare l’abbigliamento in base alle temperature fresche attese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 5.7° perc. 5.7° Assenti 3.5 NNO max 3.7 Maestrale 93 % 1021 hPa 3 cielo coperto 5.7° perc. 5.7° Assenti 1.9 N max 2.2 Tramontana 91 % 1019 hPa 6 cielo coperto 5.7° perc. 5.7° Assenti 3.9 ESE max 4.2 Scirocco 92 % 1019 hPa 9 cielo coperto 9.6° perc. 8.4° prob. 6 % 8.3 ESE max 9.9 Scirocco 78 % 1018 hPa 12 pioggia leggera 11.5° perc. 10.4° 0.16 mm 12.5 ESE max 12.5 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 pioggia leggera 9.1° perc. 6.6° 0.22 mm 17 E max 24.7 Levante 84 % 1015 hPa 18 cielo coperto 7.5° perc. 5.5° prob. 75 % 10.5 ENE max 25.2 Grecale 93 % 1017 hPa 21 cielo coperto 6.8° perc. 5.8° prob. 19 % 6 NE max 12.5 Grecale 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 18:01

