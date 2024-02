Previsioni Meteo Enna per domani Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Enna per Martedì 13 Febbraio prevedono condizioni variabili con un mix di sole e nubi durante la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 5°C, con leggere piogge e umidità intorno all’84%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012hPa.

Nella mattinata, le nubi si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a schiarite e cielo sereno. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 10-13°C verso mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15-18km/h. L’umidità diminuirà mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime oscilleranno tra i 11-13°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15-18km/h. L’umidità diminuirà ulteriormente, attestandosi intorno al 40-50%. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014hPa.

Verso sera, le condizioni rimarranno simili, con un cielo sereno e temperature comprese tra i 4-6°C. La velocità del vento resterà costante intorno ai 10km/h con una probabilità molto bassa di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile intorno ai 1018-1019hPa.

In generale, Martedì 13 Febbraio a Enna si preannuncia una giornata con ampie schiarite e temperature in aumento, senza rischio di precipitazioni significative. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche delle prime ore del giorno, ma è probabile che si possa godere di un bel sole nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 5.5° perc. 5.5° 0.25 mm 4 ONO max 4.2 Maestrale 84 % 1012 hPa 3 nubi sparse 4.3° perc. 3° prob. 24 % 5.9 NNO max 5.9 Maestrale 86 % 1011 hPa 6 nubi sparse 3.1° perc. 1° prob. 13 % 8 N max 7.7 Tramontana 80 % 1014 hPa 9 cielo sereno 10° perc. 8.5° Assenti 9.4 N max 15.4 Tramontana 54 % 1014 hPa 12 cielo sereno 13.2° perc. 11.5° Assenti 11.1 NNO max 13.9 Maestrale 39 % 1014 hPa 15 cielo sereno 11.8° perc. 10.3° Assenti 14.1 N max 15.3 Tramontana 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno 5.1° perc. 2.8° prob. 2 % 10 N max 9.5 Tramontana 76 % 1018 hPa 21 cielo sereno 4.1° perc. 1.6° prob. 20 % 10 N max 10.2 Tramontana 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:54

