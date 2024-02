Previsioni Meteo Enna per domani Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Enna promettono una giornata in prevalenza soleggiata con alcune nubi sparse nel corso del pomeriggio e della sera.

Durante la notte ci sarà un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 5.6°C con una leggera sensazione termica di 4.7°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 5.3km/h provenendo da Nord. Le precipitazioni rimarranno assenti mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%. La pressione atmosferica sarà di 1029hPa.

Passando alla mattina, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una lieve copertura nuvolosa attesa intorno all’1%. Le temperature inizieranno a salire, con un’attesa di 7.5°C e una percezione di calore mantenuta a 7.5°C. Il vento ridurrà la sua velocità a 3.9km/h provenendo da Nord – Nord Est. Le precipitazioni rimarranno assenti mentre l’umidità diminuirà al 73%. La pressione atmosferica registrerà un leggero incremento a 1030hPa.

Nel corso della mattina le temperature continueranno ad aumentare, raggiungendo i 12.1°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud – Sud Est a 3.9km/h. Le resto delle condizioni atmosferiche rimarranno invariate.

Durante il pomeriggio, si prevedono alcune nubi sparse con una copertura nuvolosa in aumento fino al 48%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14°C, con una percezione di calore intorno ai 12.9°C. Il vento soffierà a una velocità di 10.4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, ma l’umidità salirà al 56%. La pressione atmosferica registrerà un lieve decremento a 1027hPa.

Infine, in serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%, ma la tendenza è a un miglioramento con un ritorno a un cielo sereno nelle ore notturne. Le temperature si manterranno tra i 5.6°C e i 7°C con una percezione di calore in linea con le letture termometriche. Il vento manterrà una velocità costante intorno ai 5km/h provenendo da diverse direzioni. Le altre condizioni atmosferiche resteranno pressoché invariate rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, la giornata di Domenica a Enna si annuncia prevalentemente soleggiata, con un lieve aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature oscilleranno tra i 4.8°C e i 15.3°C, offrendo una gamma abbastanza ampia di cambiamenti termici. Il vento, seppur leggero, proverrà da varie direzioni durante la giornata. La mancanza di precipitazioni garantisce un’esperienza climatica stabile, mentre l’umidità subirà variazioni nelle diverse fasce orarie. Speriamo di avervi fornito le informazioni necessarie per affrontare la giornata in tutta tranquillità.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.6° perc. 4.7° Assenti 5.3 N max 5.5 Tramontana 90 % 1029 hPa 3 cielo sereno 5.2° perc. 5.2° Assenti 4.8 N max 4.8 Tramontana 86 % 1029 hPa 6 cielo sereno 4.8° perc. 4.8° Assenti 4.5 NNE max 4.7 Grecale 81 % 1030 hPa 9 cielo sereno 12.1° perc. 11° Assenti 3.9 SSE max 3.6 Scirocco 59 % 1030 hPa 12 cielo sereno 15° perc. 13.8° Assenti 8 OSO max 7.5 Libeccio 49 % 1028 hPa 15 nubi sparse 14° perc. 12.9° Assenti 10.4 OSO max 13.1 Libeccio 56 % 1027 hPa 18 nubi sparse 7° perc. 7° Assenti 2.2 N max 4.2 Tramontana 86 % 1029 hPa 21 cielo sereno 5.6° perc. 4.7° Assenti 5 N max 5.1 Tramontana 78 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.