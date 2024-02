Previsioni Meteo Enna per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Febbraio ad Enna indicano un’evoluzione climatica significativa durante l’intera giornata.

Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia dal 73% al 98%. Le temperature oscilleranno tra i 5.5°C e i 7.6°C, con venti provenienti prevalentemente da Sud – Sud Ovest, con picchi fino a 32.4km/h. Le precipitazioni saranno inizialmente presenti con probabilità del 77%, diminuendo gradualmente verso l’alba.

Nella mattina di Domenica, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi, ci saranno precipitazioni sempre più intense, con coperture nuvolose elevate. Le temperature si manterranno tra i 6.3°C e 7.5°C, mentre la velocità del vento, proveniente sempre da Sud – Sud Ovest, aumenterà fino a 26.9km/h. Le precipitazioni raggiungeranno il picco di 1.12mm intorno alle ore 06:00.

La situazione meteorologica continuerà a essere instabile anche nel pomeriggio, con precipitazioni leggere a coprire il cielo quasi completamente. Le temperature oscillano tra gli 8.4°C e i 9.7°C, con il vento che soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche di 28.5km/h. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente dal primo pomeriggio, con una probabilità dell’89% alle 15:00, scendendo al 73% alle 17:00.

Infine, in sera, il cielo resterà nuvoloso con riduzione della copertura nuvolosa, con la possibilità di qualche schiarita. Le temperature caleranno fino a 3.6°C, con venti che perderanno intensità mantenendosi sempre da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo incidono un’alta probabilità di precipitazioni il quale andrà ad indebolirsi dal primo pomeriggio, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche per la tarda serata, a partire dalle ore 21:00. Bisognerà prestare particolare attenzione al traffico e agli spostamenti in generale soprattutto nelle prime ore della mattinata.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.6° perc. 5.7° prob. 77 % 10.5 SO max 32.4 Libeccio 86 % 1002 hPa 3 nubi sparse 5.5° perc. 3.4° prob. 9 % 9.1 SSO max 18.2 Libeccio 94 % 1002 hPa 6 pioggia moderata 6.3° perc. 4.4° 1.12 mm 9.3 SSO max 22.4 Libeccio 95 % 1002 hPa 9 pioggia leggera 7.5° perc. 5.1° 0.44 mm 12.9 SO max 26.9 Libeccio 90 % 1004 hPa 12 pioggia leggera 9.9° perc. 7° 0.68 mm 22.6 O max 27.5 Ponente 72 % 1002 hPa 15 cielo coperto 8.4° perc. 5.6° prob. 89 % 18.5 O max 28.5 Ponente 78 % 1003 hPa 18 cielo coperto 6.3° perc. 3° prob. 73 % 17.6 ONO max 31.1 Maestrale 83 % 1007 hPa 21 nubi sparse 4.3° perc. 1.9° prob. 13 % 9.5 OSO max 16.5 Libeccio 90 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:52

